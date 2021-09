Luan Peres (OM) : « Le PSG n’est pas invincible »

Le PSG réalise un début de saison tonitruant en Ligue 1 avec cinq succès en autant de journées. De quoi annoncer la couleur alors que le club de la capitale cherchera à glaner son dixième titre de champion de France lors de cet exercice 2021-2022. Néanmoins, un Marseillais ambitieux compte bien déjouer les plans des hommes de Mauricio Pochettino.

Présent en conférence de presse, le défenseur phocéen, Luan Peres, s’est montré particulièrement ambitieux devant les médias. Le défenseur auriverde a, en effet, affirmé qu’il croyait au titre, rien que ça : « Il est possible de gagner contre le PSG. Si on prend l’exemple de Bruges, ils ont fait un très beau match nul. Le PSG a une belle équipe, mais pas invincible. Si on reste concentré lors de tous les matches, on peut rester au contact du PSG. Je pense que ce n’est pas impossible d’être champion de France. »