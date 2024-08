Lucas Beraldo de retour à l’entraînement

Le début de saison 2024-2025 approche à grands pas. Le PSG retrouve au compte goutte ses internationaux. Ce vendredi, c’est Lucas Beraldo qui a fait son retour à l’entraînement.

De retour à l’entraînement depuis le 15 juillet pour préparer la saison 2024-2025, le PSG voit ses internationaux qui ont participé à l’Euro ou la Copa America revenir au compte goutte. Si Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar sont revenus en début de semaine, les Brésiliens, qui ont été jusqu’en quart de finale de la Copa America, Manuel Ugarte, qui a perdu en finale de cette même compétition, les Portugais, les Français, et Fabian Ruiz, vainqueur de l’Euro, sont attendus dans les prochains jours au Campus de Poissy.

Quart de finaliste de la Copa America avec le Brésil

Mais un joueur semble avoir anticipé son retour. Convoqué pour sa première grande compétition avec le Brésil cet été, Lucas Beraldo n’a pas eu la chance de fouler les pelouses durant la compétition qui se déroulait aux Etats-Unis. Eliminés en quart de finale après une défaite lors de la séance des tirs au but (0-0, 4 t.a.b à 2) contre l’Uruguay, les Brésiliens ont déçu lors de la compétition. Eliminé le 7 juillet, le défenseur du PSG a eu le droit à quelques jours de vacances. Ce vendredi, le PSG a dévoilé des images de la séance d’entraînement du jour. Et dans ces dernières, on peut voir l’ancien de Sao Paulo. Ce dernier devrait être titulaire en début de saison, le secteur défensif étant dépeuplé avec les blessures de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe alors que Milan Skriniar ne rentrerait pas dans les plans de Luis Enrique.