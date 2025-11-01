Lucas Beraldo dément vouloir quitter le PSG

Ces derniers jours, des rumeurs évoquaient un Lucas Beraldo souhaitant quitter le PSG en raison de son faible temps de jeu. Le principal intéressé a démenti ces rumeurs.

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2024, Lucas Beraldo a beaucoup joué lors de ses six premiers mois à Paris (24 matches toutes compétitions confondues). Lors de sa première saison complète avec les Rouge & Bleu, il est barré par le duo Marquinhos-Willian Pacho, ne jouant que 38 matches (sur 65 possibles). L’été dernier, des rumeurs évoquaient un possible départ de l’international brésilien. Mais il est finalement resté. En ce début d’exercice 2025-2026, il a participé à sept matches toutes compétitions confondues.

« Je suis très heureux au PSG »

Ces derniers jours, des rumeurs évoquaient un souhait de Lucas Beraldo de quitter le PSG en raison de son faible temps de jeu. Ces dernières heures, sur sa story Instagram, Lucas Beraldo a tenu à démentir les rumeurs d’un souhait de quitter le PSG. « J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG et jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! »