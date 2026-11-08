Lucas Beraldo fier d’avoir disputé son 100e match avec le PSG

Entré en fin de rencontre face à Troyes, Lucas Beraldo a disputé son 100e match sous le maillot du PSG. Un cap symbolique franchi par le Brésilien.

Le PSG a assuré l’essentiel face à Troyes. Sans briller, le club parisien s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à une réalisation d’Illia Zabarnyi. Laissé sur le banc au coup d’envoi, Lucas Beraldo est entré en fin de rencontre (86e). Le Brésilien de 22 ans a ainsi franchi un cap symbolique en disputant son 100e match sous les couleurs parisiennes, lui qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2031.

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« J’espère en faire plus »

Au micro de PSG TV, le numéro 4 des Rouge & Bleu a affiché sa satisfaction : « C’était un match très important pour nous. Ce soir, on a réussi à gagner le match et à remporter ces trois points qui étaient importants. Les joueurs qui partent à la trêve vont pouvoir avoir l’esprit tranquille, et lorsqu’ils reviendront, nous continuerons notre boulot. Mes 100 matches avec le club ? Ça passe vite ! Je parlais avec Marquinhos dans le vestiaire, il me disait : ‘Comme tu peux le voir, j’en ai fait 500 !’ Je lui ai dit que ça passait vite. C’est un cap incroyable pour moi, pour ma famille, et j’espère en faire plus. »

De son côté, en conférence de presse, Luis Enrique s’est exprimé sur l’évolution du Brésilien depuis son arrivée à Paris en janvier 2024 : « Il y a différents moments dans la saison. Il a de la personnalité, il est très jeune, mais il a déjà de l’expérience et c’est un joueur important pour nous ; il aide l’équipe à chaque entraînement, à chaque match, quelles que soient ses minutes de jeu. »

Le cap des 100 rencontres en Rouge et Bleu ! 💯❤️💙 https://t.co/TB4yiKQ5g7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 7, 2026