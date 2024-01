Il est pour l’instant l’unique recrue hivernale du Paris Saint-Germain. Lucas Beraldo est à peine arrivé qu’il a déjà remporté le Trophée des Champions avec le club de la capitale. Deux semaines après son arrivée dans la capitale, Lucas Beraldo se confie auprès de La Voix des Sports.

Pourquoi l’Europe ?

« J’ai toujours eu ce projet de jouer en Europe et je suis très content d’avoir eu l’opportunité de venir ici et de pouvoir apprendre avec les meilleurs joueurs du monde. Comme l’Europe a toujours été un objectif et un rêve, je regardais, je suivais la Ligue des champions. Notamment les matchs de Paris, parce que Marquinhos m’inspirait »

Son inspiration

« Marquinhos. J’aime sa façon de jouer, son leadership. Il a toujours été capitaine où qu’il aille. Et puis il y a mon père, c’est mon idole. Il jouait défenseur central comme moi, il m’a donné l’envie de jouer dans cette position »

Son style de jeu

« J’ai toujours joué défenseur central ou latéral gauche. Ce qui m’intéresse, c’est de jouer derrière et que les milieux et les attaquants reçoivent dans les meilleures conditions le ballon et qu’ils le reçoivent vite. J’ai envie que le jeu aille vite vers l’avant. J’aime construire le jeu depuis la défense. Il faut montrer ses qualités et montrer les qualités de l’équipe »

À voir aussi : Le directeur sport du Bayern Munich ne cache pas son intérêt pour Mukiele

Son arrivé au PSG

« J’ai toujours rêvé d’être ici. Avant, ce n’était vraiment qu’un rêve, et aujourd’hui, c’est devenu une réalité. Je m’entraîne avec les meilleurs joueurs du monde. On a un incroyable centre d’entraînement avec des installations impressionnantes. Je me suis déjà habitué au froid parce que cette semaine, on a vraiment gelé. Ce qui m’a frappé en arrivant ici, c’est la qualité de tous les joueurs.

L’intensité qui est mise à l’entraînement, c’est celle au niveau du match. Je pense que je vais beaucoup évoluer en travaillant tous les jours avec mes nouveaux coéquipiers car ce sont les meilleurs. Chaque jour, auprès d’eux, je cherche ce que je peux améliorer. (…) Luis Enrique ? Comme il parle espagnol, je comprends quand il donne des conseils, ça m’aide. Moi, je suis prêt à aider où il me mettra, dans l’axe ou latéral gauche. Je suis prêt à tout pour m’adapter »

Son avis sur le niveau de la Ligue 1

« Oui à peu près parce que je suivais déjà le PSG avant d’arriver. La Ligue 1 est une ligue forte avec de très bonnes équipes qui aiment la possession, très physiques, surtout très difficiles à bouger. Mais nous, on s’entraîne pour pour proposer l’opposition la meilleure possible »