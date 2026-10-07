Lucas Beraldo : « Je me sens vraiment chez moi au PSG »

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2024, Lucas Beraldo a réussi à se faire une place dans la rotation de Luis Enrique. Il est revenu sur ses meilleurs moments au PSG.

Lors du mercato hivernal 2024, le PSG avait décidé de s’offrir les services de deux jeunes pépites du football brésilien, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Le premier cité a directement joué et s’est fait une place dans la rotation de Luis Enrique. Replacé au milieu de terrain au milieu de la saison dernière, il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2031. L’international brésilien (22 ans) a donné une interview à PSG TV. Il a évoqué sa prolongation de contrat, Luis Enrique, son repositionnement au milieu de terrain, les victoires en Ligue des champions…

Sa prolongation de contrat

« Je pense que cela représente beaucoup, non seulement pour moi, mais aussi pour toute ma famille. Et je pense qu’il faut avant tout remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique, tous mes coéquipiers ainsi que tout le club, car sans eux, je ne pense pas que j’aurais pu en arriver là. C’est donc pour moi une immense joie de pouvoir rester ici, dans ma deuxième maison, à laquelle je suis déjà très habitué, tout comme ma famille. Je ne peux donc que remercier tout le club et toutes les personnes qui le composent. »

Qu’est-ce qui fait que tu te sens aujourd’hui chez toi au PSG ?

« Je dirais tout. La vie ici, à Paris. Je trouve que le club est une famille. Je me sens vraiment chez moi ici, non seulement avec mes coéquipiers, mais aussi avec le staff et toutes les personnes qui travaillent au Paris Saint-Germain. Ils me font vraiment me sentir chez moi. Ils m’accueillent toujours, tous les jours, avec le sourire, toujours prêts à nous aider et désireux de le faire. Je pense donc que tout cela joue un rôle essentiel dans ma décision de renouveler mon contrat et de continuer ici, au Paris Saint-Germain. »

Sa progression depuis son arrivée au PSG

« Quand je suis arrivé en 2024, tout était totalement nouveau : j’étais encore un gamin, je venais tout juste d’avoir 20 ans et j’arrivais ici, dans ce géant européen, prêt à disputer ma première Ligue des champions et à jouer davantage dès mon arrivée. Il s’est donc passé beaucoup de choses depuis 2024 et j’ai réussi à progresser de manière incroyable. »

Sa polyvalence

« Je pense qu’il est toujours important de pouvoir occuper plusieurs postes, car on est ainsi de plus en plus présent sur le terrain, à jouer et à profiter du jeu. Quel que soit le poste où je joue, que ce soit défenseur, milieu défensif ou arrière gauche, le plus important est de pouvoir aider l’équipe, de donner le meilleur de moi-même pour le club et de montrer sur le terrain ma gratitude pour toutes les opportunités que l’entraîneur m’accorde et pour l’aide que m’apportent mes coéquipiers. »

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Luis Enrique

« Je pense que je ne peux que le remercier de m’avoir pris sous son aile, pour ainsi dire, de m’aider à progresser, de pouvoir m’indiquer les points à améliorer et ceux sur lesquels je dois encore travailler. J’ai beaucoup progressé dans tous les aspects du jeu. Sur le plan mental aussi, car au-delà de tout ce qu’il nous apprend sur le terrain, il nous enseigne beaucoup en dehors du terrain, sur la vie, sur la façon de la vivre, sur la manière de profiter de chaque instant, d’apprécier tout ce qui se passe sur le terrain, à l’entraînement, pendant les déplacements. Je pense que c’est le point essentiel qui me touche le plus. »

Son pénalty en finale de la Ligue des champions

« J’y ai vu une opportunité. Si l’entraîneur m’a fait entrer sur le terrain, c’est qu’il me fait confiance. Et pas seulement ça. J’ai confiance en moi, je suis capable de donner le meilleur de moi-même et d’être à la hauteur. Alors, à ce moment-là, j’ai pris le ballon et je crois que je n’ai pas eu peur, je n’ai rien ressenti. Je crois que c’était la confiance de pouvoir être là, de pouvoir profiter de ce moment, car je savais que c’était une finale de Ligue des Champions. C’était un penalty, un moment très important, et j’étais très heureux de pouvoir être là. J’ai donc réussi à en profiter pleinement, parce que je me suis dit : « Je vais faire de mon mieux. » Que le gardien arrête le penalty ou non, c’est une autre histoire. C’est aussi tout à l’honneur du gardien. Mais en donnant le meilleur de moi-même, je pense que j’ai beaucoup plus de chances de marquer que si je reste effrayé, si je me replie sur moi-même. J’ai donc réussi à me sentir très bien à ce moment-là et à en profiter d’une manière unique. »

Après deux titres en Ligue des champions, quel est l’objectif du PSG ?

« Je pense que ça a été un moment incroyable dans notre vie. Pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain, pour le club lui-même, le fait d’avoir réussi à remporter ces deux finales consécutives, ces deux Champions League, et de pouvoir désormais disputer une troisième, c’est pouvoir viser un nouveau titre. C’est donc notre priorité : peu importe le nombre de victoires que nous remportons, nous voulons continuer à maintenir notre niveau. Nous voulons continuer à remporter des titres. Je pense que c’est ce qui compte le plus quand on porte ce maillot. »











