Lucas Beraldo nommé pour le Samba Gold U20 2024

Arrivé au PSG l’hiver dernier, Lucas Beraldo a réussi à se faire une place dans la rotation de Luis Enrique. Le défenseur central brésilien est nommé pour le Samba Gold U20 2024.

Lucas Beraldo a rejoint le PSG durant le mercato hivernal 2024. Alors qu’il n’était pas forcément mené à jouer régulièrement la saison dernière, il avait participé à 24 matches (2 buts) toutes compétitions confondues en raison des absences de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe ou encore Lucas Hernandez. En ce début de saison, l’international brésilien (20 ans) a joué cinq matches toutes compétitions confondues, au poste de défenseur central ou en latéral gauche.

Endrick largement favori

Le numéro 35 du PSG, même s’il est plus en difficulté lors de ce début d’exercice 2024-2025, est nommé pour le titre du meilleur jeune joueur brésilien de l’année 2024, le Samba Gold U20. Le défenseur central est en concurrence avec Endrick (Real Madrid), Estevao (Palmeiras), Lorran (Flamengo), Wesley (Corinthians), Luis Guilherme (West Ham), Pedro Lima (Wolverhampton), Bruno Lopes (Vasco de Gama), Iago (Flamengo) et Joao Costa (AS Roma). Pour voter pour Lucas Beraldo, c’est par ici.