Au cours de l’hiver dernier, le PSG a renforcé sa défense avec la signature de Lucas Beraldo. Le néo international Brésilien a rapidement été propulsé au devant de la scène enchaînant les titularisations. Le numéro 35 Rouge & Bleu a accordé un entretien au média du club et y a évoqué son arrivée, son adaptation, ou encore ses débuts en Ligue des Champions.

L’arrivée au Paris Saint-Germain

« Signer ce contrat avec le Paris Saint-Germain a été un sentiment unique. Il y avait toute ma famille, tout mon entourage. Je pense que ce n’est pas seulement la réalisation de mon rêve, mais aussi celle de tous mes proches. C’est très gratifiant de pouvoir représenter ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. J’espère le représenter pendant encore de nombreuses saisons. C’était très spécial de pouvoir partager le moment de cette signature avec mon père, ma mère et ma fiancée, de pouvoir m’engager avec Paris jusqu’en 2028. J’ai travaillé dur pour en arriver là, et c’est l’accomplissement d’un rêve« .

Les premières impressions dans le groupe

« C’est quelque chose de tout nouveau, avant je ne voyais tous ces joueurs qu’à la télévision. Ce sont les meilleurs joueurs du monde, et pouvoir être sur le terrain et partager ces entraînements avec eux, c’est quelque chose de sensationnel. Surtout lors de la première séance d’entraînement, j’ai été impressionné par la qualité de tous les joueurs. Impressionnant, je pense que c’est le mot que je dois dire à propos de la première séance que j’ai vécu« .

La découverte du Campus PSG

« Oui, c’est quelque chose que je n’avais jamais vu dans ma vie auparavant. Je pense que c’est l’un des plus grands centres d’entraînement en Europe. Les terrains, le personnel, tout ce qu’il y a au sein du club… J’ai été époustouflé« .

L’adaptation au PSG et à Paris

« Au début, c’était difficile parce que je suis arrivé et qu’il a commencé à neiger. Mais Marquinhos m’a dit: « Ça va passer » et c’est ce qu’il s’est passé. Maintenant, il fait beau. C’est une bonne chose, ça me permet de m’adapter encore mieux. Je pense que tout s’est passé très vite. Je ne m’attendais pas non plus à faire mes débuts aussi rapidement, dès le premier match de l’année et de remporter un titre directement. C’était une surprise et je suis très reconnaissant envers l’entraîneur, Marquinhos et tous ceux qui m’ont très bien accueilli ici et qui m’ont mis à l’aise pour que je puisse montrer mon football et aider l’équipe« .

Le premier match deux jours après son arrivée, et l’accueil des supporters au Parc des Princes

« Je savais que j’allais jouer, mais je ne savais pas comment les supporters allaient m’accueillir. Je ne savais pas qu’ils allaient m’applaudir comme ça, dès que je suis entré sur le terrain. Chaque fois que je prenais le ballon, les supporters m’acclamaient et criaient mon nom. C’était un véritable rêve, et c’est très gratifiant de pouvoir vivre un moment comme celui-là ici. C’était un grand moment, non seulement pour moi, mais aussi pour toute ma famille qui était ravie de voir la reconnaissance que les supporters m’accordaient. Je pense que cela m’a beaucoup aidé et c’est toujours le cas actuellement. C’est dire à quel point les supporters m’ont bien accueilli ici, au Paris Saint-Germain, et ils me donnent la confiance nécessaire pour continuer« .

La sensation au Parc des Princes

« La première fois que je suis venu, en 2019, j’étais déjà impressionné par les fans, par le stade et maintenant, pouvoir vivre cela sur le terrain et entendre les fans chanter… C’est vraiment quelque chose de sensationnel« .

Les débuts en Ligue des Champions

« J’ai eu le sentiment de réaliser un rêve. Je pense que j’ai toujours rêvé de jouer la Ligue des Champions depuis que je suis enfant. J’ai pu écouter l’hymne de la Ligue des Champions et profiter de ce moment de la meilleure façon possible. Avec tous les supporters qui chantent, l’ambiance d’une soirée de Ligue des Champions au Parc des Princes… Je pense que tous ceux qui rêvent de jouer au football rêvent de jouer la Ligue des Champions et de pouvoir représenter un grand club comme le Paris Saint-Germain. Donc c’est l’accomplissement d’un rêve pour moi et pour ma famille.

Un match de Ligue des Champions est toujours très difficile, très intense. Mais nous avons réussi à faire le travail. Nous avons réussi à jouer notre rôle à la maison et à répondre aux attentes de l’entraîneur. Maintenant je pense qu’il faut garder les pieds sur terre et rester humble. Il ne faut pas se relâcher et penser que l’on est meilleur que les autres. Je pense que cette façon de penser m’aide aussi à garder les pieds sur terre et à rester toujours concentré sur mon objectif« .

La première convocation avec la sélection du Brésil

« Je pense que j’ai attendu ce moment toute ma vie. Pouvoir porter le maillot de l’équipe nationale brésilienne, c’est un rêve depuis que je suis tout petit. Je pense que tous les Brésiliens, comme moi, ont dit qu’ils rêvaient d’être footballeurs, qu’ils rêvaient de porter un jour le maillot de l’équipe nationale brésilienne et j’ai pu y parvenir rapidement. J’en suis très heureux et je veux toujours faire plus pour pouvoir m’installer au sein de l’équipe nationale brésilienne, et ne pas être y être seulement par intermittence. J’espère honorer mon pays de la meilleure façon possible« .

Le premier but face à l’OGCN en Coupe de France

« Tout ce que j’ai vu, c’est le ballon qui partait du pied de Vitinha et qui se retrouvait ensuite au fond des filets. Je n’ai même pas réalisé que j’avais bien marqué de la tête. Ensuite, je suis allé fêter ce but, c’était incroyable. Et je pense que c’était encore plus spécial parce que ce premier but était à domicile, au Parc des Princes, et que les supporters criaient mon nom. C’était juste incroyable« .

