Lucas Beraldo sous la menace d’une suspension en Ligue 1

Le PSG retrouve la Ligue 1 samedi soir (21 heures, DAZN) avec la réception de Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Lucas Beraldo est sous la menace d’une suspension en championnat.

Quinze jours après son match nul contre Nice, le PSG retrouve les terrains avec la rencontre de la huitième journée de Ligue 1 – au Parc des Princes – contre Strasbourg. Cette rencontre se jouera trois jours avant le match de Ligue des champions, toujours au Parc des Princes contre le PSV Eindhoven. Avec le retour au compte-goutte de ses internationaux, Luis Enrique pourrait décider de faire souffler certains de ses joueurs pour la réception des Strasbourgeois.

Il manquerait la rencontre contre Lens

Ça pourrait être le cas pour Willian Pacho et Marquinhos, qui ont joué les deux matches en intégralité avec l’Equateur et le Brésil et qui ont aussi beaucoup voyagé. Nuno Mendes a aussi joué les deux rencontres du Portugal. Lucas Beraldo, convoqué avec le Brésil, mais qui n’a pas joué aucune minute, pourrait en profiter. Mais s’il joue contre Strasbourg samedi soir, il devra se méfier. En effet, depuis le début de la saison, il a déjà écopé de deux cartons jaunes en cinq matches de Ligue 1. S’il écope d’un nouveau carton jaune samedi, il sera suspendu pour la rencontre contre Lens le 2 novembre prochain.