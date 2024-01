Officialisé au PSG le 1er janvier, Lucas Beraldo a joué ses premières minutes avec les Rouge & Bleu lors du Trophée des Champions. Il n’a pas caché sa joie de débuter avec le PSG.

Première recrue hivernale du PSG, Lucas Beraldo, qui s’était entraîné deux fois avec ses coéquipiers depuis son arrivée à Paris, faisait partie du groupe de Luis Enrique pour le Trophée des Champions contre Toulouse ce soir. Remplaçant au coup d’envoi, il est entré en jeu à 20 minutes de la fin, en remplacement de Milan Skriniar, touché à la cheville. Dès ses premiers pas sur la pelouse, il a reçu une standing ovation de la part du Parc des Princes. Par la suite, à chaque ballon touché, il était ovationné. Il s’est également montré performant lorsqu’il a dû intervenir sur des actions offensives de Toulouse. Pour PSG TV, il est revenu sur cette première avec le maillot du club de la capitale.

« Je peux jouer avec toutes mes idoles sur le terrain »

« Je suis très heureux. Je ne pouvais même pas imaginer jouer un match dès aujourd’hui. Je ne savais pas si j’allais être convoqué ou non. Et Dieu m’a donné l’opportunité de jouer et d’avoir un titre dès mon premier match, je ne pense pas qu’il y ait un moyen d’expliquer ce sentiment.

L’accueil ? Oui, les supporters criaient à chaque fois que je touchais le ballon. Je ne peux que les remercier. Ensuite, comme je l’ai déjà dit en interview, j’étais déjà venu ici en 2009, j’avais vu un match depuis les tribunes et aujourd’hui, je peux jouer avec toutes mes idoles sur le terrain. Il n’y a rien d’autre à dire. Je ne peux pas être assez reconnaissant pour ça, il faut juste en profiter. »