Lucas Beraldo, un avenir durable en sentinelle au PSG ?

Luis Enrique a décidé de placer Lucas Beraldo en sentinelle depuis plusieurs matches. L’international brésilien peut-il avoir un avenir à ce poste au PSG ?

Peu utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines, Lucas Beraldo s’est refait une place dans la rotation du coach du PSG ces derniers jours au poste de sentinelle, lui qui a été formé comme un défenseur central. Un choix du coach parisien qui porte ses fruits, Lucas Beraldo ayant brillé à ce poste, avec notamment une très belle performance hier soir sur la pelouse d’Angers (0-3). Contre les Angevins, le numéro 4 du PSG s’est montré très mobile, si serein sous pression, et a bonifié tous les ballons touchés, assure L’Equipe. « De la simplicité, de la clairvoyance, du jeu à une touche et ce sentiment, presque, de voir un vétéran jouer le dimanche matin avec des gamins moins forts que lui. »

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La marche un peu trop haute en Ligue des champions ?

Le quotidien sportif se demande si Lucas Beraldo est capable de transposer ce type de performance sur la scène européenne. Sans ballon, il a été efficient ce samedi. Avec quelques retours très bien sentis. Mais en Ligue des champions, quand l’intensité est totale, peut-il être une option ? La marche semble aujourd’hui trop haute, estime L’Equipe. Paris aurait tout intérêt à avoir un Vitinha à 100 % mardi. Mais sur une séquence de match, Beraldo peut être sans doute une option en sentinelle. Et écrire cela il y a quelque temps aurait largement fait sourire, conclut le quotidien sportif.