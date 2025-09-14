Malgré la victoire contre Lens (2-0), le PSG a perdu trois joueurs sur blessure. Cela semblait plus préoccupant pour Lucas Beraldo. Ce dernier doit passer des examens ce dimanche.

Déjà privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, revenus blessés du rassemblement de l’équipe de France, le PSG pourrait voir trois de ses joueurs devoir manquer quelques matches. Titulaires lors de la victoire des Rouge & Bleu contre le RC Lens (2-0), Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in et Lucas Beraldo sont sortis sur blessure. Celui qui semble le plus préoccupant, Lucas Beraldo. Après un duel, le défenseur brésilien s’est tordu la cheville. Il a dû être évacué sur civière.

A voir aussi : PSG / Lens – Les notes des joueurs parisiens

Kang-in Lee ressent également une douleur

Selon les informations du Parisien, Lucas Beraldo va passer des examens dans la soirée pour connaître exactement la nature de sa blessure. Kang-in Lee ressent également une douleur. Il faudra attendre de connaître ses sensations au réveil, ce lundi, pour y voir plus clair sur une éventuelle indisponibilité dans trois jours pour le premier match de la saison en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame, avance le quotidien francilien. « Alors qu’arrive le premier choc européen de la saison, mercredi soir au Parc des Princes, la course contre-la-montre est lancée. Et, même si les examens pratiqués dans les prochaines heures viendront peut-être rassurer Luis Enrique et son staff, ils doivent croiser les doigts pour que l’hécatombe s’arrête », indique le quotidien francilien. Il va pourtant falloir se pencher sur ces blessures en cascade qui interviennent après une saison à rallonge, des congés trop courts (trois semaines) et une Coupe du monde des clubs qui a vidé les organismes, conclut Le Parisien.