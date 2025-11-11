Lucas Chevalier a déjà tourné la page après son like accidentel

Avant le match contre Lyon, une polémique a éclaté au sujet d’un like accidentel de Lucas Chevalier. Le gardien du PSG a déjà tourné la page et est tourné pleinement vers ses objectifs sportifs.

Lucas Chevalier a été dans la tourmente ces derniers jours en raison d’un like accidentel sur une publication Instagram favorable au RN. Après la victoire du PSG contre Lyon en clôture de la douzième journée de Ligue 1 (2-3), il a posté un message sur son compte Instagram pour dire sa vérité sur ce sujet. Deux jours après ce like, Lucas Chevalier est aujourd’hui serein et tourné pleinement vers ses objectifs sportifs, assure RMC Sport.

Du côté du PSG et de l’équipe de France, on est persuadé que le gardien saura rebondir

Malgré tout, il a été touché par cette histoire et s’est interrogé sur ce qu’il fallait mettre en place pour éviter que ça se reproduise à l’avenir. Pour le joueur de 24 ans, cette mention « j’aime » sur la fameuse vidéo est due à une erreur de manipulation, indique le média sportif. « Le gardien a pris les devants pour écrire ce message en souhaitant répondre rapidement à tous les détracteurs. Sa famille, prévenue lundi matin par l’agent et l’avocat du joueur, a été peinée en apprenant cette affaire. Cet entourage a pu échanger avec le principal intéressé lundi après-midi, avant son arrivée à Clairefontaine. » Du côté de son club et de l’équipe de France, on est persuadé que le gardien saura rebondir après cette polémique grâce à son caractère, et qu’il va rapidement prouver sur le terrain qu’il n’est absolument pas impacté, lance RMC Sport. Le média sportif conclut en expliquant que le gardien du PSG pourrait connaître sa première sélection contre l’Azerbaïdjan si la France se qualifie pour la Coupe du monde contre l’Ukraine jeudi. Didier Deschamps a pour habitude de faire jouer le gardien numéro 2 après une qualification, conclut RMC Sport.





