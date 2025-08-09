Lucas chevalier

Lucas Chevalier a participé à son premier entraînement avec le PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 août 2025

Le PSG possède un nouveau gardien dans ses rangs. S’il n’a pas encore été officialisé, Lucas Chevalier a participé à son premier entraînement au Campus de Poissy.

Si le mercato du PSG était calme ces dernières semaines, il s’est accéléré ces dernières heures. Depuis plusieurs jours, on évoquait une arrivée proche de Lucas Chevalier. Après avoir trouvé un accord avec Lille sur un transfert de 55 millions d’euros, bonus compris, le club de la capitale a vu le club nordiste accepter que son futur ex-joueur rejoigne Paris pour passer sa visite médicale. 

Une officialisation proche d’intervenir

Hier soir, l’international français a passé avec succès sa visite médicale préalable à sa signature au PSG. Il a dans la foulée paraphé son contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030. Si l’officialisation n’est pas encore intervenue, ce ne devrait être qu’une question d’heures. En effet, comme le rapportent Fabrice Hawkins et Loïc TanziLucas Chevalier était bien présent ce samedi matin au Campus de Poissy. Il a participé à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Il sera du voyage à Udine pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham et devrait même être titulaire contre les Spurs mercredi soir (21 heures, Canal Plus)

