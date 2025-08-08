Le PSG devrait bientôt compter un nouveau gardien dans son effectif. Lucas Chevalier a passé sa visite médicale avec succès et a signé son contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu.

Le mercato du PSG va s’accélérer dans les prochaines heures. Annoncés proches de rejoindre le club de la capitale, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi devraient être officiellement des joueurs du PSG dans les prochains jours. Le dossier du gardien est plus avancé puisque que le club de la capitale et Lille ont trouvé un accord pour son transfert à hauteur de 55 millions d’euros, bonus compris. L’international français avait été autorisé à se rendre à Paris pour passer sa visite médicale préalable à sa signature au PSG.

Lié au PSG jusqu’en juin 2030

Et selon les informations de Fabrice Hawkins, Lucas Chevalier peut être considéré comme un joueur du PSG. Le natif de Calais (23 ans) a en effet passé sa visite médicale avec succès avant de signer son contrat de cinq ans avec les champions d’Europe. Lucas Chevalier sera donc lié au PSG jusqu’en juin 2030. L’officialisation du transfert du gardien devrait être imminente, lui qui est pressenti pour garder les buts parisiens lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi soir.