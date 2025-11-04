Lucas Chevalier : « Au PSG tu n’as pas le droit à l’erreur ! »

Depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier ne cesse d’être l’objet de débats. Le gardien de but français, pas exempt de tout reproche sur certaines actions marquantes depuis le début de saison, s’est confié en longueur dans les colonnes du Figaro.

C’est dans un contexte compliqué en prenant le relaie d’un Gianluigi Donnarumma XXL que Lucas Chevalier est arrivé au Paris Saint-Germain au cours du dernier mercato estival. Depuis sa signature et ses premières apparitions, le gardien de but français est pointé du doigt par de nombreux supporters et observateurs du club de la capitale. L’ancien du LOSC, pour nos confrères du Figaro, est revenu sur son changement de galaxie depuis son transfert : « Tout est scruté, tu n’as pas le droit à l’erreur, il faut être bon tout de suite. Honnêtement, on va chercher des petites choses… Le bon, c’est normal. Le moins bon, ce n’est pas normal. Mais finalement, c’est bien d’avoir ça d’entrée de jeu. Je pense que quand on est très bon ici, on est vraiment mis sur un piédestal, plus qu’à Lille. Mais, si on est moins bon, on est mis six pieds sous terre« . Impliqué directement sur plusieurs buts depuis le début de la saison, Lucas Chevalier, non pas avec le but de se justifier, a également fait part des difficultés rencontrées lors de son adaptation les premières semaines : « Je me sens de mieux en mieux. Mon arrivée s’est vraiment accélérée dans les derniers jours, et on a tout suite préparé la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Donc, les premiers mois, en tout cas le premier mois et demi, il y avait un peu d’inconfort. Je logeais encore à l’hôtel. Et puis je suis quelqu’un d’assez routinier, assez carré, et là, c’était un peu le freestyle« .

C’est désormais dans de meilleures conditions qu’évolue l’homme Lucas Chevalier sous les cieux parisiens, ce qui peut laisser présager un gardien de but plus en confiance et auteur de performances plus solides : « Au tout début, ce n’était pas facile sur un plan général. Mais là, je commence à prendre mes habitudes que ce soit au club, comment je m’entraîne ou en dehors ».