Lucas Chevalier continue de ronger son frein au PSG 

Recruté par le PSG l’été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a perdu sa place dans les buts parisiens. Son manque de temps de jeu pourrait lui coûter la Coupe du monde.

Performant avec Lille, Lucas Chevalier avait été recruté par le PSG l’été dernier pour venir remplacer Gianluigi Donnarumma. Après avoir enchaîné les matches en début de saison, malgré quelques erreurs, l’international français s’est blessé à la cheville contre Monaco après un très mauvais tacle de Lamine Camara. Matvey Safonov a alors pris sa place et performé. Le gardien russe s’est à son tour blessé, lors de sa séance de tirs au but historique en finale de la Coupe Intercontinentale avec quatre penaltys stoppés. Lucas Chevalier avait retrouvé les buts du PSG, réalisant un très gros Trophée des champions contre Marseille. Mais lorsque l’international russe est revenu de blessure, il a de suite repris sa place, Chevalier ne jouant plus depuis le 23 janvier dernier.

Sa situation est un sujet dans le vestiaire

Alors qu’il était pressenti comme titulaire pour le match du PSG à Angers ce week-end, il démarre finalement sur le banc. Une heure et demie avant cette rencontre, alors que ses coéquipiers effectuent leur travail de pré-activation dans un modeste couloir du stade Raymond Kopa, Lucas Chevalier, écouteurs dans les oreilles, est dans son monde. Ses yeux sont clos, le gardien parisien, entre deux postures de yoga, semble très concentré, avance L’Equipe. En interne, l’isolement de Chevalier (24 ans), perçu par certains cadres, est un sujet. On ne comprend pas toujours ce jeune homme au caractère singulier qui semble parfois loin des « délires » collectifs, lance le quotidien sportif. Sans temps de jeu depuis trois mois, et malgré le fait qu’il ait été convoqué pour le rassemblement de mars, il voit la Coupe du monde possiblement s’éloigner. Après ce même rassemblement, Didier Deschamps espérait secrètement que Chevalier bénéficie d’un peu de temps de jeu, quand même. Mais il a constaté que la situation n’évolue pas. Avant la publication de la liste (le 14 mai), Chevalier pourrait, au mieux, avoir joué un ou deux matches (PSG-Lorient, samedi et PSG-Brest, le 10 mai), assure L’Equipe. Si son niveau en séances aux États-Unis avait soulevé des questions auprès de certains coéquipiers, son état d’esprit avait été apprécié par le staff. Chevalier pourrait profiter aussi du niveau de performances de ses concurrents pour figurer dans la liste, conclut L’Equipe.