Lucas Chevalier de nouveau forfait pour le match entre Bilbao et le PSG ?

Victime d’une grosse semelle contre Monaco, Lucas Chevalier avait déclaré forfait pour le match contre Rennes. Le gardien du PSG ne devrait pas être présent à Bilbao demain.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier a été victime d’une grosse semelle lors de la rencontre contre Monaco le 29 novembre dernier. Après avoir pu jouer l’intégralité de la rencontre contre les Monégasques, le gardien parisien ne s’était pas entraîné de la semaine et a manqué le match contre Rennes le week-end dernier (5-0). Il pourrait manquer son deuxième match de la saison contre l’Athletic Club demain soir (21 heures, Canal Plus).

Désiré Doué devrait être présent

Selon Le Parisien, Lucas Chevalier ressent encore des douleurs handicapantes au niveau de sa cheville droite. Le quotidien francilien indique que selon ses informations, il est peu probable qu’il soit rétabli pour la rencontre entre le PSG et l’Athletic Club. Le Parisien évoque aussi les autres blessés du club de la capitale. Désiré Doué devrait bien faire son retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Bilbao demain. « Présent à l’entraînement collectif depuis plusieurs jours, le numéro 14 du PSG a bien récupéré de sa blessure à la cuisse droite contre Lorient, le 29 octobre. Par prudence, il devrait démarrer la partie sur le banc des remplaçants. » En ce qui concerne Ousmane Dembélé, absent de l’entraînement d’hier en raison d’un état grippal, il est incertain pour demain. Ses sensations au réveil décideront à la dernière minute de sa présence ou pas, mais il est prévu pour l’instant qu’il soit bien du voyage avec le reste du groupe qui embarquera, direction l’Espagne, ce mardi matin, avance Le Parisien. En ce qui concerne Nuno Mendes, blessé contre Tottenham, un retour se précise, assure le quotidien francilien. Une bonne nouvelle puisque Lucas Beraldo, touché au mollet gauche, et Lucas Hernandez, suspendu trois matches pour son coup de coude contre Xavi Simons, seront absents demain.





