Lucas Chevalier de retour à l’entraînement collectif avec le PSG

Devenu la doublure de Matvey Safonov au PSG, Lucas Chevalier, qui s’était blessé à la cuisse fin avril, va faire son retour à l’entraînement collectif ce lundi.

Le PSG a deux semaines pour préparer son dernier match de la saison 2025-2026 avec la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain. Hier soir, les Parisiens ont terminé leur saison de Ligue 1 avec une défaite sur la pelouse du stade Jean-Bouin contre le Paris FC (2-1). En marge de ce derby parisien, le PSG a reçu son trophée de champion de France. Lucas Chevalier, comme tous les blessés, était présent pour récupérer sa médaille et soulever le trophée. Désormais doublure de Matvey Safonov, l’international français s’était blessé à la cuisse à l’entraînement au lendemain de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (5-4).

Il postule pour une place dans le groupe de la finale

Le numéro 30 du PSG se rapproche d’un retour sur les terrains. En effet, comme le rapporte L’Equipe, Lucas Chevalier doit reprendre le chemin de l’entraînement collectif ce lundi. L’ancien Lillois participera à une séance réduite, les titulaires étant attendus mercredi, indique le quotidien sportif. Il postule donc pour une place dans le groupe pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain. Une rencontre qu’il devrait suivre du banc, comme depuis plusieurs mois. Luis Enrique a décidé de placer sa confiance en Matvey Safonov depuis son retour de blessure, lui qui s’était fracturé la main lors de la finale de la Coupe Intercontinentale le 17 décembre dernier. Lucas Chevalier n’a plus porté le maillot du PSG depuis le 23 janvier, lors de la victoire du champion de France sur la pelouse d’Auxerre (0-1).