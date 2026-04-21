Lucas Chevalier de retour contre Nantes ou Angers ?

Arrivé comme gardien numéro 1 du PSG, Lucas Chevalier a perdu sa place depuis plusieurs mois. L’ancien Lillois pourrait rejouer durant ce sprint final.

L’été dernier, le PSG a misé sur Lucas Chevalier pour garder ses cages après le départ de Gianluigi Donnarumma. Acheté pour 40 millions d’euros hors bonus à Lille, le gardien a enchaîné les matches en première partie de saison malgré quelques erreurs. Après sa blessure à Monaco, il a vu Matvey Safonov briller. L’international russe est devenu le numéro 1 dans l’esprit de Luis Enrique et enchaîne les matches depuis son retour de blessure. Lucas Chevalier n’a en effet plus joué depuis le 23 janvier. Mais avec l’enchaînement des matches en cette fin de saison, il pourrait de nouveau avoir sa chance.

Un moral qui semble toujours bon

Luis Enrique n’a pas encore annoncé de changement à ses gardiens et, de toute façon, il ne le fera sans doute qu’à la dernière minute. En janvier, quand il avait été relégué sur le banc au profit de Matvey Safonov, Chevalier avait appris sa rétrogradation deux heures avant le coup d’envoi, sans avoir réellement plus d’explications ensuite. Rien n’indique donc, avec certitude, que le Français va pouvoir avoir sa chance face au FC Nantes mercredi, assure L’Equipe. Sans remettre en question sa hiérarchie du moment chez les gardiens du PSG, Luis Enrique pourrait offrir une titularisation à un homme qui ne fait pas de vagues malgré la perte de son statut, avance le quotidien sportif. Autour de Lucas Chevalier, on continue de décrire un homme dont le moral semble toujours bon malgré une situation difficile, persuadé que ce mauvais passage ne sera qu’une étape provisoire dans sa carrière, assure L’Equipe. Le bilan global de la saison ne sera tiré qu’en fin d’exercice par l’international français (une sélection). Avec une question : peut-il regagner sa place à Paris ? Les opportunités ne manqueront pas sur un marché demandeur, mais le PSG n’a encore rien signifié officiellement à son joueur, sous contrat jusqu’en 2030, conclut le quotidien sportif.