Lucas Chevalier, Désiré Doué, Nuno Mendes … Le point médical du PSG

Ce samedi 6 décembre, le PSG accueille le Stade Rennais (21h sur Ligue 1 +) au Parc des Princes pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. C’est dans ce contexte que le groupe de Luis Enrique a repris l’entraînement ce jeudi au Campus PSG.

Après la défaite de ses joueurs sur le terrain de l’AS Monaco (1-0), Luis Enrique a accordé quelques jours de repos à ses joueurs. Ce jeudi 4 décembre, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers on retrouvé le chemin de l’entraînement sur la pelouse du Campus PSG. Une séance ouverte aux médias, à deux jours de la 15e journée de Ligue 1, et du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Pour l’occasion, le club de la capitale a publié un point médical. Ce dernier évoque le cas d’Achraf Hakimi qui « poursuit son travail de rééducation individuel« , de Lucas Chevalier qui « reste en soins » après le violent tacle subi contre l’AS Monaco, mais aussi de Lucas Beraldo qui « effectue un travail en salle suite à une surcharge au mollet gauche« .

Désiré Doué de retour dans le groupe face à Rennes ou Bilbao ?

Dans ce point médical, le nom de Désiré Doué est aussi évoqué. Le Golden Boy 2025 « est en phase de reprise« , et a été aperçu sur le terrain d’entraînement du Campus PSG avec le reste du groupe. Une présence qui va dans le sens des dernières informations en date sur Désiré Doué, qui faisaient état d’un retour à la compétition plus tôt que prévu, soit au cours de cette fin d’année 2025. L’autre joueur présent sur le terrain d’entraînement et évoqué dans le point médical : Nuno Mendes. Le Portugais « continue sa rééducation » et s’entraînement donc à part ce jeudi 4 décembre.