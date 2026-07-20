Lucas Chevalier est prêt à regagner sa place au PSG

Lucas Chevalier n’a pas dit son dernier mot. Le gardien compte bien s’imposer au PSG et ne pense donc pas à un transfert cet été.

La première saison de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain s’est révélée très compliquée. À tel point que l’ancien lillois, recruté pour la somme de 55 millions d’euros, a perdu sa place au profit de Matveï Safonov. Forcément, cette situation a fait naître beaucoup de rumeurs autour du gardien de 24 ans. Mais comme déjà annoncé, le PSG n’a pas prévu de vendre son joueur cet été.

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Lucas Chevalier veut rebondir et récupérer sa place

Une tendance confirmée par L’Équipe ce lundi soir. Le quotidien sportif explique ainsi que les Rouge et Bleu ont été rassurés par l’attitude de Lucas Chevalier. Après un échange apparemment très constructif avec sa direction, ce dernier a expliqué vouloir regagner sa place.

« IL nous a dit avant la Coupe du monde qu’il voulait rester et on était très contents de l’entendre. On verra si ce sera toujours le cas. Dans le mercato, tout est possible. Tout est allé contre ses rêves. Il a traversé une période difficile, il a fallu digérer. Mais il a terminé la saison dans un très bon état d’esprit », a ainsi confié une source à L’Équipe. L’Équipe qui ajoute également que trois clubs sont venus aux renseignements au cours des derniers mois : Besiktas, Tottenham et Aston Villa.

Mais la priorité de Lucas Chevalier est de s’imposer au PSG. Dans cette optique, et sauf gros retournement de situation, il commencera la saison derrière Safonov. Alessandro Longoni et Arthur Vignaud joueront le rôle de troisième et de quatrième gardien.