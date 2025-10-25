Lucas Chevalier évoque son nouveau rôle de gardien au PSG

Ce samedi après-midi, Lucas Chevalier a eu un match assez tranquille dans les buts du PSG contre Brest (0-3). Le gardien a évoqué son nouveau rôle au sein du club de la capitale.

Critiqué pour son début de saison moyen dans les buts du PSG, Lucas Chevalier a eu un match tranquille ce samedi après-midi sur la pelouse de Brest lors de la victoire parisienne lors de la neuvième journée de Ligue 1 (0-3). Au micro de BeIN Sports 1, l’ancien Lillois est revenu sur son match.

« On doit toujours être un peu à l’affût «

« Un match tranquille ? On passe des soirées assez similaires en tant que gardien parisien dans ce style où, forcément, on a le ballon. On a la qualité, on met les buts mais on doit toujours être un peu à l’affût parce que si l’on revoit un peu la physionomie du match, sur une action ou deux ils peuvent peut-être relancer le truc. On doit toujours être concentré. Moi, j’essaye d’être tout le temps concerné pour être bon au moment où il faut. La longueur de la VAR pour la décision autour du penalty ? On a pas vraiment compris. C’était un peu long, au bout de cinq minutes il dit qu’il y a corner mais après, au final, je ne sais pas ce qu’il se passe dans le micro, il y a surement quelqu’un qui le rappelle et qui lui dit d’aller voir, je ne sais pas. Donc, bref, peu importe. La finalité, c’est qu’il n’y ait pas de conséquence pour nous. Après, je ne sais pas où il a voulu tirer. Je pense qu’il voulait ouvrir. Après, s’il avait bien tiré, on ne sait pas, mais je pense être partie du bon côté. S’ils mettent le penalty, ça fait 2-1 et on ne sait pas ce qu’il se passe derrière. Ce sont toujours des matches, quand on voit 3-0 sur la feuille, on dit que le PSG a maîtrisé, ce que l’on a fait, mais à une ou deux occasions près, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. »