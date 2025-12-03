Lucas Chevalier incertain pour le match du PSG contre Rennes

Victime d’une très grosse semelle contre Monaco, Lucas Chevalier ne s’est pas entraîné ce mercredi. Il est incertain pour le match entre le PSG et Rennes samedi.

Lors du match entre Monaco et le PSG le week-end dernier, Lucas Chevalier a été victime d’une très grosse semelle de la part de Lamine Camara. Malgré la violence du choc, l’arbitre de la rencontre, Clément Turpin n’a pas changé sa décision d’adresser qu’un seul carton jaune au milieu de terrain. Le gardien a pu continuer le match mais sa cheville a gardé des séquelles du tacle très violent.

Sa cheville n’a pas totalement dégonflée

Ce mercredi après-midi, les joueurs du PSG retrouvaient les terrains du Campus afin de préparer la réception de Rennes dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1 samedi soir (21h05, Ligue 1+). Une séance à laquelle n’a pas participé Lucas Chevalier. Selon les informations de RMC Sport, la cheville du gardien n’a pas complètement dégonflé. Le staff va suivre avec attention l’évolution de sa cheville, poursuit RMC Sport. Le média sportif conclut en expliquant que l’international français est incertain pour la rencontre contre les Rennais samedi soir.