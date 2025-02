Lucas Chevalier ne viendra au PSG que s’il est numéro 1

Ces dernières semaines, le nom de Lucas Chevalier est revenu dans l’actualité du PSG. S’il rejoint le PSG, le gardien lillois veut la place de numéro 1, ce qui voudrait dire un départ de Gianluigi Donnarumma.

Après un début de saison compliqué, Gianluigi Donnarumma a retrouvé son meilleur niveau depuis plusieurs semaines. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, l’international italien aimerait prolonger son contrat, lui qui veut rester encore longtemps au sein des Rouge & Bleu. Les discussions se poursuivent entre les deux parties, son agent ayant récemment expliqué qu’il acceptait les nouvelles conditions du PSG sur les salaires. Le Parisien indique que Gianluigi Donnarumma est prêt à une modulation de ses revenus, avec une partie indexée sur ses performances comme pour les autres joueurs, ce qui conduirait à une baisse de salaire et que son clan se soumettra au calendrier choisi par le PSG, sans lui mettre la pression. « Difficile de se montrer plus arrangeant. Son entourage intègre que le vent a tourné, avec une politique salariale moins fastueuse qu’à l’époque de sa signature sous Leonardo il y a près de quatre ans et la volonté parisienne de le mettre en concurrence. Voire de tourner la page. »

Les dirigeants pensent qu’il possède le mental et une bonne gestion émotionnelle pour s’imposer au PSG

Malgré cela, les dirigeants parisiens scrutent le marché afin de voir s’ils peuvent s’offrir un nouveau portier. Et ces dernières semaines, le nom de Lucas Chevalier est revenu dans l’actualité du PSG. En effet, le club de la capitale suit avec attention le dossier du gardien de Lille. Le quotidien francilien explique que la volonté du PSG de recruter Lucas Chevalier est réelle et plus que jamais d’actualité. « Les décideurs parisiens sont persuadés qu’il possède le mental et une bonne gestion émotionnelle pour s’imposer au PSG à un poste très difficile. La prise de contact a eu lieu entre le gardien lillois et le club de la capitale, qui sait qu’il n’est pas seul sur le coup. » Mais face à ses concurrents, le PSG a un atout, avance Le Parisien. Il s’agit de Luis Campos. En effet, l’actuel conseiller sportif parisien est celui qui a fait signer son premier contrat pro au gardien lorsqu’il était au LOSC. « Les deux hommes s’apprécient et sont restés en contact au fil des ans. S’il choisit Paris, il ne viendra que s’il est assuré d’avoir une place de numéro 1. Ce qui suppose un départ de Gianluigi Donnarumma« , conclut le quotidien francilien.