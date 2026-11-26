Pas une seule fois titulaire cette saison, Lucas Chevalier serait ouvert à un départ du PSG dès cet hiver. Si la direction parisienne n’est pas opposée à cette idée, elle devra d’abord trouver un remplaçant.

La saison semble longue pour Lucas Chevalier. Après des débuts décevants au PSG, l’ancien gardien du LOSC, recruté pour 55 M€ à l’été 2025, a perdu sa place en cours de saison au profit de Matvey Safonov. Désireux de s’imposer dans la capitale, l’international français avait décidé de ne pas quitter les Rouge & Bleu lors du dernier mercato estival, après une discussion avec Luis Enrique.

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Le PSG avait coché le nom de Robin Risser l’été dernier



Mais quelques mois plus tard, la donne aurait changé. En effet, selon les informations de L’Équipe, Lucas Chevalier serait désormais ouvert à un départ lors du prochain mercato hivernal. Sa situation n’a pas évolué depuis trois mois et sa dernière apparition en match officiel remonte au 23 janvier 2026, sur la pelouse de l’AJ Auxerre. « Face à une situation qui représente désormais un risque pour la suite de sa carrière, le gardien de 25 ans s’apprête à faire un nouveau point sur son avenir avec Luis Enrique et Luis Campos. Auprès de ses proches, l’ancien Lillois ne cache plus son envie de retrouver du temps de jeu. » Toutefois, dans un secteur de jeu assez spécifique, les éventuels clubs intéressés n’ont pas encore activé leurs réseaux ni entamé de négociations concrètes avec le PSG, précise le quotidien sportif.

Lucas Chevalier a pour objectif de retrouver une place de titulaire dans un club ambitieux. Ainsi, toutes les options sont envisageables pour cet été, qu’il s’agisse d’une vente définitive ou d’un prêt. Malgré la complexité de ce dossier, aucune des deux ne souhaite se quitter en mauvais termes. De son côté, le PSG est ouvert à un départ du portier de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2030, à condition de trouver un remplaçant de niveau équivalent. La direction parisienne va donc scruter le marché pour trouver le profil idoine. « Les candidats capables de cocher toutes les cases pour une arrivée dès cet hiver ne sont pas nombreux. Et lorsqu’ils le sont, convaincre leurs clubs de les laisser partir s’annonce encore plus difficile. » L’été dernier, outre Zion Suzuki, finalement transféré à Aston Villa, le PSG avait coché le nom de Robin Risser, gardien du RC Lens. Cependant, le Français avait trouvé un accord avec sa direction pour quitter le club à l’été 2027. Depuis, le double champion d’Europe n’est pas revenu à la charge, conclut L’Équipe.