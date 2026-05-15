Lucas Chevalier, une blessure qui le prive de la Coupe du monde

Même s’il ne jouait plus avec le PSG depuis le mois de janvier, Lucas Chevalier aurait pu être appelé pour la Coupe du monde. Mais sa blessure l’a privé d’Amérique.

Arrivé l’été dernier au PSG en tant que numéro 1, Lucas Chevalier a enchaîné les matches jusqu’à sa blessure à la cheville contre Monaco le 29 novembre. Pendant son absence, Matvey Safonov a brillé et a convaincu Luis Enrique de le laisser garder les buts malgré le retour de l’ancien Lillois. Malgré un temps de jeu nul depuis le mois de janvier, il avait été convoqué par Didier Deschamps lors de la liste de mars, la dernière avant celle de la Coupe du monde. Pour beaucoup d’observateurs, s’il participait à quelques matches avant la fin de la saison avec le PSG, il aurait eu sa place de numéro 3 derrière Mike Maignan et Brice Samba. Mais malheureusement, Lucas Chevalier s’est blessé à la cuisse à l’entraînement au lendemain de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

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S’il avait rejoué avec le PSG avant la liste, il aurait sûrement fait le voyage aux USA

Si le staff des Bleus, notamment Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens, s’est alors longuement entretenu avec lui, suivant aussi l’évolution de sa blessure, cela n’a pas suffi à balayer les trop nombreux doutes nés de la combinaison de son manque de compétition et de son passage par l’infirmerie au pire des moments. Difficile pour le staff tricolore d’intégrer dans la liste un joueur blessé, bien que le retour de l’intéressé à l’entraînement soit programmé avant la finale de Ligue des champions le 30 mai, assure Le Parisien. Selon les informations du quotidien francilien, si Lucas Chevalier avait joué contre Lorient ou Brest, match qu’il a manqué en raison de sa blessure et qui a vu Renato Marin jouer ses deux premiers matches en Ligue 1, il aurait été présent dans la liste des 26 de Didier Deschamps.