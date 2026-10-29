Lucas Digne ne s’inquiète pas de sa situation au PSG

Recruté cet été par le PSG pour être la doublure de Nuno Mendes, Lucas Digne joue très peu depuis son arrivée. Malgré ça, le latéral gauche ne s’inquiète pas.

Lors du mercato estival, le PSG a décidé de s’offrir les services de Lucas Digne pour devenir la doublure de Nuno Mendes. Si l’international portugais a manqué trois matches après son expulsion contre Lens lors du Trophée des champions et est sorti blessé contre Strasbourg, l’international français n’a pas enchaîné les matches. Depuis le début de la saison, il n’a disputé que cinq rencontres, dont trois comme titulaire pour seulement 247 minutes de temps de jeu. Luis Enrique a préféré titulariser Lucas Hernandez ou bien Warren Zaïre-Emery, pas un spécialiste du poste, lors des absences de Nuno Mendes. Le Parisien indique que sa présence sur le banc n’a pas entamé sa détermination, ni son ambition de retrouver une place conforme à son statut d’international. Après la victoire du PSG contre le FC Barcelone, alors que ses coéquipiers avaient un jour de repos, Lucas Digne était présent dans les installations du Campus PSG et s’entraînait de manière individuelle, enchaînant les exercices physiques pour garder le rythme. Une présence qui témoigne de l’état d’esprit d’un joueur décidé à inverser une situation qui lui est défavorable depuis le début de la saison. Alors que les minutes se font rares, l’ancien Barcelonais n’entend pas baisser les bras et compte donc se réfugier dans le travail pour rebattre les cartes, assure le quotidien francilien.

À lire aussi : Les premiers pas délicats de Lucas Digne pour son retour au PSG

Une relation de confiance et teintée de respect unit Luis Enrique et Lucas Digne

Le Parisien indique que plusieurs facteurs expliquent ce démarrage poussif : du côté du PSG, on avance, d’abord, que Digne a encore besoin de temps pour assimiler la tactique de son coach et intégrer les consignes données aux latéraux qui occupent un rôle à part dans le dispositif parisien. Une relation de confiance et teintée de respect unit Luis Enrique et Lucas Digne, et s’il n’a pas l’habitude d’expliquer ses décisions à ses joueurs, l’Asturien loue régulièrement le professionnalisme et le comportement du défenseur, assure Le Parisien. S’il ne regrette absolument pas son choix d’avoir signé au PSG, l’international français ne cache pas, en privé, une petite forme de frustration dans la foulée de ces rencontres passées sur le banc des remplaçants. Le latéral gauche aurait aimé disputer quelques matchs supplémentaires pendant les absences répétées de Nuno Mendes, mais ne s’affole pas et reste persuadé que son heure viendra.





















