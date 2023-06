Le PSG est en passe de boucler une nouvelle recrue lors de ce mercato estival avec l’arrivée prochaine de Lucas Hernandez. Le futur ex-joueur du Bayern Munich a passé sa visite médicale ce vendredi.

Le PSG a commencé sa reconstruction en défense. Avec le départ de Sergio Ramos et la blessure longue durée de Presnel Kimpembe, le secteur défensif était l’un des chantiers de Luis Campos. Et pour remédier à ce problème, le dirigeant parisien a déjà bouclé l’arrivée de Milan Skriniar, libre de tout contrat. Mais le Slovaque ne sera pas le seul à venir renforcer l’arrière-garde parisienne. Comme rapporté depuis plusieurs jours, Lucas Hernandez (27 ans) va être une future recrue des Rouge & Bleu. Et cette journée de vendredi devait être une première étape dans sa nouvelle aventure.

Un transfert entre 48 et 50M€, bonus compris

En effet, l’international français était à Paris ce vendredi pour passer des examens médicaux. Une visite médicale passée avec réussite comme le rapportent Bild et Fabrizio Romano. Le champion du monde 2018 sera présenté la semaine prochaine. Pour s’attacher les services du défenseur de 27 ans, le PSG a déboursé 45M€ – plus 3 à 5M€ de bonus – au Bayern Munich, rapporte le quotidien allemand. Il deviendra, avec Robert Lewandowski (45M€ plus bonus au FC Barcelone), la vente la plus chère de l’histoire du club bavarois. Pour rappel, Lucas Hernandez n’a plus disputé de rencontre officielle depuis le 22 novembre dernier en raison d’une rupture du ligament croisé du genou. Il avait repris l’entraînement collectif à la fin mai sans disputer le moindre match lors de la fin de saison des Munichois.