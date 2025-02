Lucas Hernandez après la victoire du PSG : « Le groupe vit très bien »

Ce mercredi soir, le PSG s’est largement imposé en quart de finale de la Coupe de France contre le Stade Briochin (0-7) avec notamment un triplé de Gonçalo Ramos.

Le PSG s’est largement imposé contre le Stade Briochin (0-7) ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont validé leur billet pour le dernier carré de la compétition. Il connaîtront demain soir leur adversaire en demi-finale. Titulaire dans le couloir gauche de la défense, Lucas Hernandez est revenu sur ce beau succès parisien au micro de beIN Sports.

« Je pense que l’on est sur le bon chemin pour faire des grandes choses »

« L’objectif était de venir ici pour gagner ce match. On a fait le nécessaire dès les premières minutes. Maintenant, on va attendre demain pour connaître notre adversaire en demi-finale. On est tous motivés pour aller jusqu’au bout dans toutes les compétitions. C’est le moment clé de la saison, le moment où les matches les plus importants de la saison arrivent, que ce soit en Coupe, en Champions League ou en Ligue 1. C’est le moment le plus important de la saison, il va falloir continuer comme ça. Tous les joueurs sont concernés, sont prêts à débuter le match et c’est ça le plus important. C’est ça la force aujourd’hui de ce club, de cette équipe. On va enchaîner les matches les plus importants de la saison de la meilleure des façons. La Ligue des champions ? Le groupe vit très bien. Ça va être un gros match, un match très intéressant à regarder pour les spectateurs, un vrai spectacle de jeu. On est vraiment bien, on est dans un très bon moment, on est tous motivés, tous concernés, que ce soient ceux qui jouent plus ou ceux qui jouent moins. Tout le monde qui rentre, que ce soit cinq, dix ou quinze minutes, ils donnent tout. À l’entraînement, c’est pareil, tout le monde est concerné, tout le monde donne tout. Je pense que l’on est sur le bon chemin pour faire des grandes choses. »