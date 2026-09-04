Pour son premier match de la saison au Parc des Princes, le PSG s’est incliné contre l’AS Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-2). Les Parisiens ne comptent que deux points sur neuf possibles.

Après avoir concédé deux nuls lors des deux premières journées de Ligue 1, le PSG retrouvait le Parc des Princes ce vendredi soir pour s’offrir sa première victoire de la saison en championnat. Mais malgré l’ouverture de score de Marquinhos, les Parisiens ont vu Monaco renverser la rencontre pour s’imposer et s’offrir les Parisiens pour la troisième fois de suite en Ligue 1 (1-2). Au micro de Ligue 1 +, Lucas Hernandez est revenu sur ce revers du PSG.

« Contre Monaco, ces dernières années on a du mal à gagner »

« Quatre matches sans victoire, c’est rare ? Oui, c’est rare. Cela fait partie aussi du foot. C’est vrai que pour les internationaux, on a pas eu de grosses coupures. C’est sûr qu’il faut nous mettre en forme le plus rapidement possible parce que cela fait quatre matches sans victoire et nous, on vit de ça, de victoires. Ce soir, ça a été dur. On a eu des occasions, on a fait ce qu’il fallait faire. Contre Monaco, ces dernières années on a du mal à gagner. Maintenant, il faut garder le positif et aller vers l’avant pour ce match de mercredi, en Ligue des champions, qui est une autre compétition. Il va falloir arriver de la meilleure des manières. Qu’est ce qui pourrait amener le petit déclic ? Je pense que l’on est tous sur la bonne voie. Il y a eu beaucoup de départs, notamment en attaque. Il y a aussi beaucoup de nouveaux. C’est à nous de les mettre dans les meilleures conditions pour qu’ils s’adaptent à notre système, ce qui n’est pas facile parce que l’on a beaucoup de mobilité. Mais je suis confiant. Je suis confiant sur cette équipe, sur ce coach. Même si le début de saison n’est pas comme on veut. À l’entraînement, même en match, même si on n’a pas de résultat, on voit qu’il y a des choses qui se mettent en place. Maintenant, c’est à nous de faire le plus important, qui est le résultat. »