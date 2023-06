Lucas Hernandez au PSG, ce que demande le Bayern

À quelques jours du début du mercato, les premières recrues de la deuxième saison sous l’ère Luis Campos se dessinent. Depuis quelques jours, des informations envoient le latéral gauche, Lucas Hernandez, au PSG. Depuis sa blessure aux ligaments du genou, le Français était censé prolonger avec le club bavarois. Mais le joueur de 27 ans veut ouvrir un nouveau chapitre dans un autre club.

60M d’euros demandés par le Bayern

Selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport, Lucas Hernandez a déjà fait savoir à ses dirigeants que sa prochaine destination serait Paris. Le club parisien et le joueur ont déjà trouvé un accord de principe. Il reste le Bayern Munich à convaincre. À l’origine, le club allemand est désireux de conserver son joueur. Les envies de départ de ce dernier contraignent les dirigeants munichois à changer leur fusil d’épaule mais pas à n’importe quel prix. Le Bayern Munich demanderait la somme de 60 millions d’euros avec des compléments financiers. Si ce prix est élevé, surtout pour un joueur qui revient de blessure, c’est parce que le club allemand considère qu’un tel profil est rare sur le marché. C’est une des raisons pour laquelle le PSG est intéressé par le Français. Avoir un latéral gauche flexible, qui peut jouer défenseur central, permettrait au club de la capitale de maintenir sa défense à trois la saison prochaine. Surtout dans l’optique de compenser des éventuels problèmes à ce poste. Marquinhos et Sergio Ramos ne sont pas dans la forme de leur vie. Une interrogation entoure la forme physique de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar sème le doute avec sa blessure au dos.

