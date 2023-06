Lucas Hernandez déjà d’accord avec le PSG ?

Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG devrait se renforcer sur le plan défensif. Après l’arrivée planifiée de Milan Skriniar, libre de tout contrat, en provenance de l’Inter Milan, c’est au tour de Lucas Hernandez de se rapprocher du Paris Saint-Germain.

Au Bayern Munich depuis l’été 2019, Lucas Hernandez, en ayant remporté tous les titres possibles en Bavière, semble avoir fait le tour. En ce sens, et comme le rapportent les derniers échos de la presse, le champion du monde 2018 avec les Bleus aurait fait part de sa volonté de rejoindre le PSG à ses dirigeants. Un échange qui aurait eu lieu dans le cadre de discussions autour de son avenir avec le Bayern Munich. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2024, Lucas Hernandez, avec son souhait de rejoindre le champion de France en titre, met les dirigeants bavarois dos au mur, et dans l’obligation de vendre leur défenseur polyvalent dès cet été, indépendamment de leur volonté. Si l’accord tripartite sera nécessaire afin de boucler l’opération, le joueur et le PSG seraient d’ores et déjà sur la même longueur d’onde sur les contours du contrat et possèderaient même un accord de principe, selon AS. Cependant, il faudra, pour les dirigeants parisiens, entrer en contact avec leurs homologues bavarois afin de s’attacher les services de Lucas Hernandez.

🚨 BREAKING : Lucas Hernandez possède un accord de principe avec le PSG !

Il y a aussi de l’OPTIMISME au sein du club parisien pour que l'accord avec le Bayern Munich se concrétise dans les prochains jours 🔥🇫🇷



Entre la volonté du joueur et les besoins du Paris Saint-Germain, les discussions entre le club de la capitale et Lucas Hernandez semblent avoir été fluides. De son côté, le Bayern Munich souhaite avancer avec le PSG une fois le remplaçant de son défenseur trouvé. En ce sens, le sud-Coréen de Naples, Kim Min-Jae, devrait débarquer chez le champion d’Allemagne, qui devrait s’acquitter de la somme de 50 millions d’euros, en payant la clause libératoire du joueur. Une somme également attendue par les dirigeants bavarois pour céder Lucas Hernandez, qui devraient, toujours selon nos confrères du quotidien AS, rencontrer le board parisien la semaine prochaine afin d’entamer les négociations. A 27 ans, l’international français a un contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2024.