Après la blessure au genou de Désiré Doué lors de la victoire du PSG face à l’OGC Nice, Lucas Hernandez a tenu à apporter son soutien à son coéquipier.

Une victoire au goût amer pour le PSG. Si les Rouge & Bleu ont prolongé leur série en signant une 12 victoires consécutives face à l’OGC Nice, ils ont également perdu Désiré Doué pour de longs mois. En effet, l’international français est sorti sur blessure et souffrirait d’une rupture du ligament croisé antérieur. Une mauvaise nouvelle pour l’équipe de Luis Enrique, quelques semaines après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia.

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« Mentalement, c’est un garçon très solide »

Pour surmonter cette épreuve douloureuse, l’attaquant de 21 ans pourra compter sur le soutien de ses coéquipiers. Après la rencontre face aux Aiglons, Lucas Hernandez, victime de deux ruptures des ligaments au cours de sa carrière, a apporté son soutien à son compatriote, dans des propos rapportés par Le Figaro : « Je le connais très bien. Mentalement, c’est un garçon très solide, très costaud. Je suis sûr et certain qu’il va revenir plus fort. Dez est un joueur très important pour nous, a-t-il précisé. On est tous derrière lui, et encore plus dans les moments compliqués. C’est là où on va montrer qu’on est une vraie équipe et qu’on va être tous derrière lui », a déclaré l’international français avant de revenir sur le moment de la blessure du numéro 14 parisien : « Ce n’est jamais facile de voir un joueur sur le terrain se plaindre comme ça, surtout quand on parle avec les joueurs qui étaient à côté. J’ai eu l’impression qu’on le touchait. Mais non ! Personne ne le touche. Ce n’est pas facile. Ce sont des blessures comme ça qui arrivent quand t’es joueur, et il va falloir se relever et il va le faire. »

🙏 « ON A BESOIN DE LUI » Lucas Hernandez réagit à la blessure de Désiré Doué, sorti sur blessure lors de Nice-PSG, et espère le revoir sur les terrains le plus rapidement possible. 🎙️@SaberDesfa https://t.co/klXxahDFFd — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 22, 2026