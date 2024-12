En plus de sa victoire face au RB Salzbourg en Ligue des champions (0-3), le PSG a pu revoir Lucas Hernandez sur les terrains de football.

Sept mois après sa rupture du ligament croisé du genou gauche, Lucas Hernandez est déjà de retour. L’international français a profité de cette large victoire face au RB Salzbourg (0-3) en Ligue des champions pour retrouver la compétition avec le PSG. Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu qui pourront profiter à nouveau du leadership et de la grinta de l’ancien du Bayern Munich dans les semaines à venir.

À lire aussi : Salzbourg / PSG – les notes des Parisiens dans la presse

« Mentalement, j’étais conscient du chemin à parcourir pour revenir sur le terrain »

Après la rencontre, le défenseur de 28 ans a exprimé sa joie de retrouver les terrains de football, dans des propos accordés au site officiel du club : « J’étais content, très fier de pouvoir revenir sur les terrains, ça a été long, et pas facile. Mais je savais dès le premier jour après mon opération que j’allais revenir vite, et surtout plus fort qu’avant. Mentalement, j’étais conscient du chemin à parcourir pour revenir sur le terrain. Aujourd’hui, j’ai eu la chance de pouvoir rejouer quelques minutes. Il y a tout un travail énorme derrière, avec tous les kinés, les docteurs, tout le staff, qui m’ont aidé à pouvoir revenir sur les terrains. Franchement il y a beaucoup de fierté, de joie. C’est aussi un peu grâce à ma famille qui a toujours été proche pendant tout ce temps. »

Lucas Hernandez est aussi revenu sur la victoire du PSG ce mardi soir face au RB Salzbourg. Un succès ô combien important pour la suite de la compétition : « On connaissait l’importance de ce match, un match presque décisif pour nous, dans ce parcours en Champions League. On a été présent dès le début, on sait qu’il nous reste encore deux finales à jouer (Manchester City et Stuttgart). C’est le début. J’ai confiance en cette équipe, les joueurs que nous avons. Je les vois en match, à l’entraînement tous les jours, même si parfois les résultats ne sont pas en notre faveur, il y a une ambiance, une envie de continuer à grandir, continuer à s’améliorer chaque jour. Aujourd’hui, ça s’est vu, on a marqué trois buts mais on aurait pu en marquer d’autres. Je pense que c’est le chemin à suivre pour la suite. »