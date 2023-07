Lucas Hernandez : « Je vais tout donner pour le PSG’

Et de cinq ! Ce dimanche, le PSG a annoncé l’arrivée de sa cinquième recrue en la personne de Lucas Hernandez. Dans la foulée de cette officialisation, le défenseur a délivré ses premiers mots en tant que joueur rouge et bleu.

Le mercato du PSG version été 2023 commence à prendre une tournure assez intéressante. Ce ne sont pas moins de cinq nouveaux joueurs qui ont été annoncés cette semaine. Milan Skriniar et Marco Asensioce jeudi, Manuel Ugarte ce vendredi, Kang-im Leece samedi et donc Lucas Hernandez ce dimanche. Le défenseur de 27 ans a paraphé un contrat de cinq ans dans la capitale française, soit jusqu’en juin 2028. Un transfert qui est estimé, selon diverses sources, à environ 45 millions d’euros, bonus compris. Pour le média officiel rouge et bleu, le principal intéressé a affiché sa joie de rallier les rangs parisiens.

❗️« J’ai beaucoup échangé avec Kylian [Mbappé] pour pouvoir venir à Paris »



🏆«Comme je l’ai dit à Kylian et à Presnel, j’espère qu’on va soulever beaucoup de beaux titres ensemble »



🗣️Hernandez pour @PSG_inside pic.twitter.com/FtsSvao79K — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 9, 2023

Une grande joie

« J’ai beaucoup de joie. C’est quelque chose que je cherchais depuis un bon moment. Enfin, cela s’est réalisé. C’est un jour très spécial pour moi. Venir ici, dans ce club, avec cette ambition, c’est quelque chose que je cherchais depuis un bon moment. C’est le grand jour et je suis très content d’être ici, a-t-il exposé pour le média officiel du club. L’envie de ce club. C’est un club ambitieux, cela se voit. J’ai joué à l’Atlético et au Bayern, ce sont des clubs ambitieux. Mais, c’est vrai que l’extérieur, le PSG est un club qui a envie de faire de grandes choses depuis un bon moment. Je pense que tous ces bons moments vont arriver, en espérant avec moi ici. Je suis quelqu’un qui veut avoir toujours plus dans ma vie, dans ma carrière. C’est pour cela que je rejoins ce club pour essayer d’atteindre tous mes objectifs. (…) J’ai hâte de commencer l’entraînement et de pouvoir jouer ! Je suis très content, je vais toujours mouiller le maillot. J’ai envie d’entrer dans cette famille, soulever beaucoup de titres. je vais tout faire pour qu’on fasse de grande chose ici, avec le PSG. Je suis quelqu’un qui va tout donner pour ce club. (…) C’est quelque chose que je recherchais, de pouvoir me rapprocher de ma famille. (…) Une grosse blessure comme les croisés, ce n’est jamais facile. Je suis à 200%. Mon genou va nickel. Tout va très très bien. (…) J’ai beaucoup échangé avec Kylian Mbappé avant d’arriver ici. (…) J’arrive dans un grand club, avec de grands joueurs. je suis venu ici pour apprendre et pour essayer de gagner le plus de titres possibles. Je suis ici pour essayer de tout gagner. Je vais donner le maximum pour le coach, pour le staff. Le Parc ? C’est un stade incroyable. Quand tu vois cela en dehors, c’est impressionnant. Alors quand tu joues pour eux, cela doit être encore plus motivant. J’ai hâte de jouer au Parc des Princes. »