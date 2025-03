Lucas Hernandez : « Le PSG ? J’ai dit oui tout de suite »

Lucas Hernandez a rejoint le PSG durant l’été 2023. Un an et demi après son arrivée, l’international français est revenu sur ses premiers pas à Paris.

Après quatre ans au Bayern Munich, Lucas Hernandez a rejoint le PSG à l’été 2023. Le défenseur a réalisé une très bonne première saison sous le maillot des Rouge & Bleu, la plupart du temps au poste de latéral gauche. Mais sa saison va se stopper le 1er mai, avec une grave blessure qui va l’éloigner des terrains pendant sept mois. De retour sur les terrains en décembre dernier, l’international français s’est remémoré son arrivée au PSG.

« Je crois que j’ai eu la bonne décision de signer ici«

« J’étais au Bayern. En fait, ce sont de longues discussions quand je voulais venir ici à Paris. Beaucoup de réunions avec le directeur sportif, Luis Campos. Il m’avait beaucoup parlé du projet de ce club, des ambitions que ce club avait. J’ai tout de suite fait connexion avec ça et du coup, quand il m’a parlé de tout le projet que le club était en train de créer, du coach qui allait venir, des joueurs qui allaient aussi venir, ça m’a stimulé et j’ai dit oui tout de suite. J’étais dans un grand club aussi où on a fait des grandes choses, mais j’avais aussi besoin de changer, de retrouver une autre ambition, un autre club qui cherche des grandes choses comme le PSG, lance Lucas Hernandez pour PSG TV. C’est pour ça que je n’ai pas hésité à signer ici et je crois que j’ai eu la bonne décision de signer ici. On est sur la bonne voie pour faire de grandes choses. »

« Tout le monde veut le même résultat à la fin de l’année »

Le numéro 21 du PSG a également évoqué le lien fort qui lie les joueurs du club de la capitale. « C’est très important d’avoir ce lien entre tous les joueurs et pas que sur le terrain. Ça reste mystérieux parce que vous ne voyez que ce qu’il se passe sur le terrain, aux entraînements ou aux matches. Mais vous ne savez pas que quand on arrive ici (au Campus, NDLR), les petits déjeuners que l’on fait tous ensemble, en salle de muscu, avec les kinés, dans les voyages. Je passe plus de temps avec mes coéquipiers qu’avec ma femme, presque. C’est la réalité, entre les entraînements, les voyages. Tu es obligé d’avoir une bonne connexion, de bons liens avec tes coéquipiers. C’est ça qui fait aussi la différence sur le terrain. Quand tout le monde s’entend bien, qu’il y a une bonne ambiance. (…) Tout le monde veut le même résultat à la fin de l’année, on veut tous aller chercher le même objectif.«