Lucas Hernandez : « Manchester City c’était un match très important mais on n’a rien fait, on n’est pas qualifiés »

Pour la conférence de presse de veille de match, c’est Lucas Hernandez qui se présente face aux journalistes. Avant VfB / PSG, le défenseur français a évoqué son retour de blessure, l’après Manchester City et bien évidement la rencontre de ce mercredi (21h sur Canal +).

Comment le groupe se sent ? L’état d’esprit (PSG TV)

« On a bien voyagé, on est impatients de débuter ce match. On est venus pour ramener la victoire à Paris avec la qualification. L’important c’est la victoire et l’attitude pour ce match. Je connais ce stade car j’y ai déjà joué, il y a une bonne ambiance. On sait qu’on sera encouragés par nos supporteurs aussi ».

Son retour de blessure

« C’est vrai que ce n’est jamais facile de revenir après une blessure. J’ai mis tous les ingrédients et j’ai fait du mieux possible. Je suis prêt à 100% pour tout donner pour cette équipe ».

La victoire face à Manchester City

« Surtout c’est la réaction de l’équipe et l’attitude. Il y a eu une force à aller chercher le premier but, le nul puis le fait d’aller chercher la victoire. L’attitude de tous les joueurs à renverser la situation c’était énorme. Je pense que ça va nous aider pour le match de demain ».

Le match nul face à Stuttgart ?

« Nous le PSG et eux Stuttgart, tout le monde veut la victoire. Nous comme eux. Du coup ça va être un match ouvert avec beaucoup d’intensité et avec deux équipes qui voudront gagner ».

Un excès de confiance après la victoire face à Manchester City

« City c’était un match très important mais on n’a rien fait, on n’est pas qualifiés. Demain c’est un match plus important ou aussi important que la semaine dernière. En face, ils voudront aussi la victoire donc c’est à nous de répondre présents pour passer à la prochaine phase qui était l’objectif du début de saison ».

Son retour de blessure plus rapide que prévu

« Le mental a joué, le fait de vouloir jouer et de vouloir retrouver mes coéquipiers. J’ai eu la même blessure à droite et sans brûler les étapes, je connaissais le processus pour revenir sur les terrains. Deux jours après l’opération je voulais savoir combien de jours il me faudrait pour rejouer. Je suis apte pour mercredi si le coach décide de me donner du temps de jeu ».

L’ambition pour le match de demain

« Il y a beaucoup de joueurs avec de l’expérience dans le vestiaire. On sait qu’on n’a rien fait. C’était un petit exploit la semaine dernière mais si on perd demain et qu’on est éliminé, on ne retiendra pas la victoire contre City. S’il y a un peu de pression, il faut essayer de jouer relâché avec le jeu qu’on sait faire. Tout le monde a envie de débuter le match et les autres seront prêts aussi en fonction du temps de jeu qu’ils auront ».

Un gros match à faire face au VfB Stuttgart

« Tout le monde est conscient que c’est un match vital et où il ne faut pas passer à côté. On doit venir ici pour gagner. Après on verra le tirage au sort pour la prochaine phase mais d’abord il faut gagner ce match ».

Le management de Luis Enrique et les compos données tardivement aux joueurs

« Personnellement je n’ai jamais vécu ça. Mais avec cette méthode-là, je trouve ça extraordinaire car ça laisse tous les joueurs être prêts et mentalement prêts pour débuter le match. Tous les joueurs se donnent à 100% à l’entraînement et le coach décidé ensuite qui débute ou pas. Ailleurs ceux qui ne vont pas jouer ne s’entraînent pas à 100% ».

Objectif Equipe de France au rassemblement du mois de Mars ?

« Mon objectif c’était d’abord de reprendre avec le PSG. Je prends les choses au jour le jour et je veux m’améliorer avec mon club. Mais bien sûr que les Bleus, pour tous les joueurs français, on a l’objectif d’être dans la liste. Mais j’ai d’autres objectifs pour l’instant en club, et on verra après la liste des Bleus ».

L’adversaire de demain, le VfB Stuttgart

« On sait qu’il y a de bonnes ambiances dans les stades allemands. Et encore plus dans ce type de matchs. On s’attend à un match difficile, avec beaucoup d’intensité. Je pense que ça va être un match difficile dès le premier coup de sifflet de l’arbitre ».

Moins de pression en C1 avec le PSG ?

« Ce n’est pas l’objectif de la saison, pas le seul car il y a le championnat et la coupe aussi. Mais on veut arriver en finale de la coupe, premier en Ligue 1 et en finale de Ligue des champions. Mais la Ligue des champions, tout le monde la veut. Nous encore plus car ça fait quelques années qu’on essaye ».

Les critiques sur inefficacité offensive

« On est exposé à chaque match. Il y aura toujours des critiques quand on ne marque pas ou qu’on prend des buts. On sait qu’il y aura toujours des critiques mais on reste concentrés sur nous ».