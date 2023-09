A l’occasion du rassemblement en Equipe de France de ce mois de septembre, quatre Parisiens ont rejoint le groupe de Didier Deschamps. Parmi eux, Lucas Hernandez s’est rendu ce mardi en conférence de presse afin de faire face aux journalistes présents sur place.

Arrivé au Paris Saint-Germain au cours de cet été 2023, Lucas Hernandez, en faisant face aux journalistes en conférence de presse ce mardi, n’a pas échappé à certaines questions concernant l’actualité du PSG. La première d’entre elles concernant Warren Zaïre-Emery : « Warren Zaïre-Emery ? Franchement il a une bonne mentalité, TOP. Il est sur la bonne voie pour faire une très très grande carrière ! Il m’a surpris … il est top, il a tout ! Sur le terrain il fait un début de saison exceptionnel. Avant les entraînements, c’est lui le premier dans le vestiaire à vouloir s’améliorer« , a rétorqué le numéro 21 du PSG à propos de son coéquipier et titi parisien.

Autre sujet, qui a remué l’été sous les cieux parisiens : Kylian Mbappé. L’avenir de l’attaquant français a tenu en haleine tous les supporters du Paris Saint-Germain ces derniers mois, et continue d’être sujet d’interrogations : « Mbappé ? Il y avait de l’incertitude au début de saison, on ne savait pas s’il allait rester ou non. Maintenant il est ici à Paris, avec nous ! Il nous fait un bien extraordinaire. En espérant qu’il va rester encore un peu plus longtemps avec nous« , a répond Lucas Hernandez sur le sujet.

Warren Zaïre-Emery, le nouveau chouchou des français ?

Avant de voir Lucas Hernandez s’installer sur l’estrade de l’auditorium de Clairefontaine, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni a également fait face aux journalistes présents sur place. Les mêmes sujets ont été abordés avec le joueur du Real Madrid. En effet, le Français a été interrogé sur un potentiel concurrent dans l’entrejeu des Bleus : Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien semble faire l’unanimité : « Warren Zaïre-Emery est un très bon joueur. Quand tu es titulaire à son jeune âge au PSG, ça veut dire que tu as des qualités. Je me souviens que Presko (Kimpembe ; NDLR) était la première personne à m’en avoir parlé il y a deux ou trois ans déjà, il s’était pas trompé. C’est bien pour la France« . L’autre sujet commun aux conférence de presse de Lucas Hernandez et Aurélien Tchouaméni : Kylian Mbappé. Joueur du Real Madrid, l’ancien monégasque a répondu à la possibilité de voir son coéquipier en sélection le rejoindre en Espagne : « Une potentielle arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Evidemment que c’était une possibilité. Plein de choses peuvent se passer dans le foot. Toutes les équipes du monde le veulent. Il est au PSG aujourd’hui, on ne va pas en parler plus que ça. Bonne saison à lui, nous on est très content de ce qu’on a aujourd’hui« .

🗣️ Aurelien Tchouameni sur Zaire-Emery : "C’est déjà un très très bon joueur. Quand tu es titulaire au PSG à cet âge-là, ça veut dire que tu as des qualités !

S’il a retrouvé la compétition et un rythme de compétition sous les couleurs Rouge & Bleu, Lucas Hernandez a tout de même été victime d’une rupture des ligaments croisés au cours de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et signe son retour en Equipe de France à l’occasion de ce rassemblement. Un retour qui impressionne à Clairefontaine : « Le retour de Lucas Hernandez ? On se souvient tous de la blessure de Lucas, mais quand j’ai regardé les matchs du PSG et quand je l’ai vu hier, on a pas l’impression qu’il s’est blessé. On est content pour lui, on sait qu’il est a un gros mental« , a répondu Aurélien Tchouaméni, au sujet du retour du défenseur parisien polyvalent en Bleus.