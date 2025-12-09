Lucas Hernandez ne rejouera pas lors de la phase de ligue de la Ligue des champions

Expulsé contre Tottenham après un coup de coude contre Xavi Simons, Lucas Hernandez connaît sa sanction. Le numéro 21 du PSG a pris trois matches de suspension ferme.

Remplaçant au coup d’envoi du match entre le PSG et Tottenham en Ligue des champions le 26 novembre dernier (5-3), Lucas Hernandez était entré à la mi-temps pour remplacer Nuno Mendes, blessé. L’international français a fait une bonne entrée, lui qui a été impliqué sur le troisième but parisien de la rencontre, marqué par Fabian Ruiz. Il avait en effet pressé haut et récupéré un ballon avant de le transmettre à Joao Neves qui avait ensuite trouvé le milieu de terrain espagnol. Mais en fin de match, Lucas Hernandez a eu un coup de sang en mettant un coup de coude à Xavi Simons sans réelle raison. Après consultation de la VAR, l’arbitre de la rencontre a décidé de logiquement l’expulser.

Trois matches de suspension

Le numéro 21 du PSG connaît désormais sa sanction. La commission de discipline de l’UEFA a décidé de sanctionner l’ancien du Bayern Munich de trois matches de suspension ferme. Il manquera donc la fin de la phase de ligue de la Ligue des champions et les matches contre l’Athletic Club demain soir (21 heures, Canal Plus), le Sporting CP (20 janvier) et la réception – au Parc des Princes – de Newcastle le 27 janvier prochain. Il ne reviendra donc que lors de la phase finale de la Champions League. Une suspension qui tombe mal pour lui. Avec l’incertitude autour du retour à la compétition de Nuno Mendes, il aurait très certainement joué le match de demain sur la pelouse de San Mames.