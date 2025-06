Lucas Hernandez quitte temporairement le groupe du PSG pour une belle raison

Quelques heures après l’arrivée du PSG à Atlanta pour préparer le huitième de finale de Coupe du monde des clubs, Lucas Hernandez a été autorisé à quitter le groupe pour la naissance de sa fille.

Arrivé à Atlanta avec le groupe du PSG lundi, Lucas Hernandez a quitté ses partenaires temporairement pour une belle raison. En effet, via son compte X, le club de la capitale a annoncé que l’international français a eu l’autorisation de la direction sportive et du staff technique pour quitter le groupe dans la journée de mardi. Et pour cause, le défenseur de 29 ans a été autorisé à rejoindre sa femme à Miami pour assister à la naissance de sa fille. Pour rappel, le numéro 21 des Rouge & Bleu avait réalisé le « gender reveal » de son enfant sur la pelouse du Parc des Princes en février dernier. Avec la journée de repos accordée par le staff parisien ce mercredi, il pourra profiter de ce beau moment avec sa femme.

En accord avec la direction sportive et le staff technique, Lucas Hernandez a été autorisé à quitter le groupe en fin de journée, afin de rejoindre sa compagne à Miami, pour la naissance de leur fille. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 25, 2025