Lucas Hernandez revient sur la longue convalescence

Lucas Hernandez a manqué toute la fin de saison dernière du PSG en raison d’une grave blessure au genou. Alors qu’il est revenu sur les terrains, il y a peu, le défenseur est revenu sur sa grave blessure et sa longue convalescence.

Auteur d’une bonne première saison sous le maillot du PSG, Lucas Hernandez a vu cette dernière basculer le 1er mai 2024. Lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, en tentant d’intervenir devant Niclas Füllkrug pour empêcher les Allemands de marquer, l’international français s’est gravement blessé. Il a été victime d’une rupture du ligament antérieur du genou gauche. Opéré quelques jours après, le défenseur a ensuite entamé une longue convalescence jusqu’à retrouver les terrains le 10 décembre dernier contre Salzbourg en Ligue des champions. Il a participé à deux autres rencontres avant la trêve hivernale. Pour PSG TV, il est revenu sur sa convalescence.

« Franchement, on a une superbe équipe médicale »

« Au moment du but, je me dis dans ma tête, ok, il y a hors-jeu. Après, je commence à réaliser que mon genou, il a craqué. Je sens quelque chose qui craque à l’intérieur. J’avais déjà eu le croisé à droite. J’étais frustré. Je suis frustré parce que je me dis, encore une fois, qu’est-ce qui m’arrive dans un moment aussi important. Laisser l’équipe comme ça, c’était de la frustration. Je ne voulais pas sortir. Quand je rentre aux vestiaires, le docteur me fait un examen pour savoir si c’est vraiment le croisé. Tout indique que cela peut être une rupture du ligament croisé. (…) Franchement, on a une superbe équipe médicale, les docteurs, les kinés… Ils ont tous fait un travail exceptionnel. Franchement, c’est aussi grâce à eux, sept mois après, que je puisse être sur le terrain. Quand cette blessure est arrivée, ils n’ont pas voulu perdre de temps. Ils m’ont dit qu’on sait que c’est une longue blessure, mais ce n’est pas parce que c’est une longue blessure qu’il faut y aller tranquille. Dès le début, c’était venir ici (au Campus, NDLR), faire des soins, bosser, balnéo, bosser, bosser. C’est ça qui m’a fait évoluer et revenir plus rapidement que prévu. »

« Quand tu reviens, tu en profites un maximum »

Il a également évoqué la difficulté d’être seul dans cette période. « Ces moments où j’étais tout seul, c’est moi seul qui dois chercher cette motivation. Quand tu as un truc comme ça, il y a beaucoup de choses qui te passent par la tête. Pourquoi continuer à souffrir comme ça ? Ça vaut le coup de souffrir pour quelque chose que tu aimes faire. Mais est-ce que cela vaut le coup de continuer à être tout seul pendant, je ne sais pas combien de mois, passer de très mauvais moments. Est-ce que cela vaut le coup de continuer à lutter ? Mais après, quand j’en parle à ma copine ou à mes enfants, qui me disent : papa on veut te voir rejouer au foot, automatiquement toutes mes pensées s’effacent. Mon retour sur les terrains d’entraînement ? J’étais à l’aise, content parce que je me suis dit qu’on a passé un step. Mais après cet entraînement, je me suis dit où là, il reste beaucoup. Mon retour sur les terrains ? Je continue à prendre du plaisir et à profiter de ce que je fais. À chaque déplacement et à chaque moment avec l’équipe, je prends du plaisir parce que la carrière de footballeur n’est pas longue. Quand tu es dedans, tu ne te rends pas vraiment compte de ce que c’est, de ce que ça donne. C’est quand vraiment que tu es en dehors, que tu vois de l’extérieur ce que ça donne et que tu n’en profites pas, quand tu reviens, tu en profites un maximum. »