Lucas Hernandez : “Si je dois affronter Mbappé je lui dirai deux, trois mots”

Avec 1989 minutes cette saison, Lucas Hernandez (25 ans) joue plus au sein du FC Bayern. Mais rien ne garantit que le champion du monde sera titulaire face au PSG les 7 et 13 avril prochains. Aujourd’hui, c’est l’équipe de France qui occupe le défenseur. Mais celui va découvrir le Parc des Princes a répondu pour L’Equipe à toutes les questions, y compris celles relatives à la confrontation entre le PSG et le Bayern Munich en Champions League.

“Ce sera un très gros match, un rendez-vous pour se faire plaisir. Ce ne sera pas facile d’éliminer le PSG, qui sera un peu revanchard par rapport à la dernière finale. Les Parisiens auront de l’envie mais nous aussi”, explique Lucas Hernandez. “Mbappé ? Si je dois l’affronter, je lui dirai deux, trois mots pour qu’il reste tranquille. Je lui dirai surtout qu’il a intérêt à jouer côté gauche parisien (rires). S’il vient sur la droite, ce sera la guerre. Je plaisante, mais c’est vrai qu’il a beaucoup de talent et il faudra être très vigilant avec lui.”