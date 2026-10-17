Lucas Hernandez souligne le gros mental du PSG

Ce samedi après-midi, le PSG a renversé Strasbourg lors de la septième journée de Ligue 1 (1-3). Avec ce succès, le club de la capitale prend provisoirement la tête du championnat.

Une semaine après sa victoire contre Le Mans (3-1), le PSG retrouvait la Ligue 1 avec un déplacement à Strasbourg pour le compte de la septième journée. Malgré une domination, le PSG a rapidement été mené. Il aura fallu attendre la deuxième période et les changements de Luis Enrique pour voir le club de la capitale renverser les Strasbourgeois en marquant trois buts, malgré un penalty manqué d’Ousmane Dembélé (1-3). Au micro de Ligue 1 Plus, Lucas Hernandez a savouré cette victoire obtenue dans la douleur.

« Même si on est mené au score, on sait que l’on a la qualité pour revenir »

« Ce n’a pas été un match facile. Le plus important, ça a été les trois points. Il faut bien récupérer pour le gros match de mardi. Notre force ? On a surtout un gros mental. Même si on est mené au score, on sait que l’on a la qualité pour revenir, les joueurs pour revenir. On le sait, mais c’est surtout le mental de savoir qu’à tout moment on peut marquer un but, revenir au score et renverser la situation. Ici à Strasbourg, ce n’est jamais facile, encore plus en étant mené en première mi-temps. Après, c’est vrai que les joueurs qui rentrent ont fait la différence. Le plus important a été fait avec cette victoire et les trois points. Fini le match à neuf contre onze ? On est une équipe. Malheureusement, on n’a pas pu finir le match à onze avec Nuno et Maghnes qui sont sortis blessés. On est une équipe, on cravache les uns pour les autres. C’est vrai que ce troisième but à la fin nous a fait du bien. On a pu bien finir ce match. Maintenant, il nous reste trois jours pour ce match contre Barcelone. Il faut bien nous reposer, s’il y a des petits pépins, bien les soigner pour être à 100% à ce match de mardi. Co-leader de Ligue 1 ? C’est notre objectif d’être tout en haut du tableau. Cette année, on n’a pas démarré de la meilleure des manières en Ligue 1. Mais voilà, la machine est en route, c’est à nous de performer et d’être à la place que l’on mérite. »