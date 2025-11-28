Lucas Hernandez, une remise en question attendue après son rouge

Contre Tottenham mercredi soir, Lucas Hernandez a eu un très mauvais geste envers Xavi Simons. Le numéro 21 du PSG a été expulsé. Ce n’est pas la première fois qu’il craque comme ça.

Mercredi soir, le PSG affrontait Tottenham lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Remplaçant au coup d’envoi, Lucas Hernandez est entré à la mi-temps à la place de Nuno Mendes. L’international français a fait une bonne entrée, lui qui est impliqué sur le troisième but parisien avec un bon pressing pour récupérer le ballon haut. Mais en toute fin de match, alors qu’il avait récupéré un ballon et qu’il n’y avait pas de danger, il a asséné un coup de coude dans le visage de Xavi Simons. Après utilisation de la VAR, l’arbitre de la rencontre a décidé de sanctionner le numéro 21 du PSG d’un carton rouge.

Lucas Hernandez a fait son mea culpa

Le Parisien explique que ce geste d’humeur n’a pas amusé grand-monde au PSG, où l’on parle, ni plus, ni moins d’une « grosse bêtise » commise par un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif. Comme le rapporte le quotidien francilien, ce craquage de Lucas Hernandez n’est pas son premier sous le maillot du PSG. « Le 5 juillet, lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs remporté face au Bayern Munich (2-0), Hernandez avait déjà été expulsé pour les mêmes raisons. Treize minutes après son entrée en jeu, et alors que son équipe menait à la marque, le gaucher avait écopé d’un carton rouge dans le temps additionnel pour un coup de coude sur Raphaël Guerreiro. Luis Enrique n’avait pas accablé son joueur, même si ce geste l’avait mis dans l’embarras. » Le Parisien indique que le coach du PSG et Lucas Hernandez ont évoqué le sujet lors de leurs retrouvailles au Campus. L’échange s’est voulu très respectueux et a notamment permis à Lucas Hernandez de faire son mea culpa. Contrarié et conscient de la gravité de son erreur, le défenseur a reconnu qu’il s’était emporté et avoir agi de manière trop instinctive durant cette action où il estime avoir manqué de discernement. En interne, Luis Enrique n’a pas masqué son mécontentement face à la répétition de ces gestes déplacés et attend désormais davantage de discipline défensive de la part de l’international français, conclut Le Parisien.