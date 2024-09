Joueur du PSG de 2013 à 2018, Lucas Moura a accordé un entretien au média officiel du club de la capitale. L’occasion pour lui d’aborder son actualité et ses souvenirs sous les cieux parisiens.

Son retour au Brésil, à Sao Paulo

« Je suis très heureux. C’est mon pays. Je suis aux côtés de ma famille et de mes amis. São Paulo, c’est le club que j’aime, le club qui m’a formé. Donc je suis très heureux d’être ici. Au Brésil, on joue beaucoup de matches, on voyage beaucoup. Mais je suis content d’être ici, en mon pays, après 10 ans en Europe, et je profite ».

Les souvenirs de son arrivée à Paris

« Je m’en souviens très bien, c’est incroyable comme le temps passe vite. C’était en 2013, et tout était différent pour moi. J’avais 19 ans à l’époque… C’était une nouvelle aventure pour moi, un nouveau pays, un nouveau championnat et la découverte de la Champions League. Mais c’était un rêve que je réalisais ».

Le sentiment au moment d’arriver au PSG et partager le vestiaire avec de grands joueurs

« C’était magnifique tout simplement. Je suis arrivé, j’ai rencontré Zlatan, Thiago Silva, Thiago Motta, Marco Verratti… Je me suis dit que je faisais partie de ce groupe, et que c’était quelque chose d’extraordinaire. J’ai gagné beaucoup de titres, j’ai vécu des moments incroyables que je garderai dans mon cœur pour le reste de ma vie ».

L’adaptation au PSG

« Tout s’est bien passé, et très vite. Les Brésiliens qui étaient là à l’époque m’ont bien aidé. C’était important. Et puis tout le monde au club, et les supporters… Tous m’ont beaucoup aidé pour une adaptation rapide et réussie ! ».

Un but ou une action en mémoire ?

« J’ai marqué de beaux buts oui, je me souviens d’un à Saint-Etienne, il y a eu cette action contre Marseille, et puis le match à Arsenal en Champions League. J’ai beaucoup de beaux souvenirs ».

Son statut au PSG

« C’est difficile de penser comme cela. Tout s’est passé très vite finalement, cinq saisons exceptionnelles… Je sais que je fais partie de l’histoire d’un club comme le Paris Saint-Germain. C’est déjà un très beau cadeau pour moi. De grands joueurs ont joué à Paris, et je fais partie de cette histoire, j’ai gagné beaucoup de titres, j’ai marqué des buts, j’en suis très fier ».

Encore suiveur du PSG ?

« J’ai encore beaucoup d’amis là-bas, j’essaye de regarder les matches mais ce n’est pas évident à cause des horaires. Mais à chaque fois que je peux, je regarde les matches et je soutiens mes amis et mon club ».

