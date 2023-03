Ludovic Blas se confie avant le choc contre le PSG

Demain soir le PSG affronte le FC Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Même avec trois défaites consécutives en février (OM, Monaco, Bayern Munich), le PSG s’est remis dans le droit chemin et a retrouvé de la confiance grâce à ses victoires contre le LOSC et l’OM en championnat. Désormais, c’est l’ancien entraîneur du club, Antoine Kambouaré, que les Rouge & Bleu vont affronter ce week-end.

« Il va falloir montrer le plus beau visage de Nantes »

13e de Ligue 1, Nantes a eu quelques difficultés cette saison mais reste une très bonne équipe et peut surprendre le club de la capitale. Vainqueur contre Lens en Coupe de France (2-1), les Canaris arrivent au Parc des Princes avec un regain de confiance. Ludovic Blas s’est exprimé avant la rencontre et a affiché ses ambitions.« Paris, ça reste un gros match. Pour faire quelque chose là-bas, il va falloir montrer le plus beau visage de Nantes. C’est l’occasion de montrer qu’on est une belle équipe », a déclaré le joueur en conférence d’avant-match.

Le match contre Nantes sera l’occasion pour le PSG de se rassurer avant le déplacement à Munich le 8 mars.