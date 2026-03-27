L’UEFA dévoile les dates des demi-finales de la Ligue des champions

Alors que les quarts de finale de la Ligue des champions n’ont pas encore eu lieu, l’UEFA a dévoilé les dates des demi-finales de la compétition. Si le PSG passe Liverpool, il connaît les dates de ses demi-finales.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir surclassé Chelsea (8-2 au cumulé), le PSG affrontera Liverpool à ce stade de la compétition. La manche aller aura lieu le 8 avril sur la pelouse du Parc des Princes avant que les joueurs de Luis Enrique ne se déplacent à Anfield le 14 avril prochain. Pour préparer au mieux cette double confrontation, le club de la capitale a vu son match contre Lens, qui devait se jouer le 11 avril, reporté à une date ultérieure. Même si les quarts de finale de la Champions League n’ont pas encore été joués, l’UEFA a déjà dévoilé le programme des demi-finales.

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Le possible match aller au Parc des Princes

Si le PSG arrive à éliminer Liverpool, le club de la capitale recevra le vainqueur de la confrontation entre le Bayern Munich et le Real Madrid au Parc des Princes le mardi 28 avril prochain (21 heures) avant de se déplacer à l’Allianz Arena ou au Santiago Bernabeu le mardi 6 mai (21 heures). En cas de succès contre les Allemands ou les Espagnols, le PSG jouera la finale à Budapest le samedi 30 mai à 18 heures. Il sera alors considéré comme l’équipe à domicile face à l’équipe qui sortira vainqueur des autres quarts de finale et demi-finales (Sporting CP, FC Barcelone, Atlético de Madrid et Arsenal).