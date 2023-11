L’UEFA s’associe à France Football pour le Ballon d’Or

Lundi soir, Lionel Messi a reçu le Ballon d’Or 2023. La distinction personnelle ultime va changer dans son organisation avec l’arrivée de l’UEFA en tant que partenaire.

En début de semaine, Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or 2023, le huitième de sa carrière, le premier pour un joueur qui a joué toute une saison au PSG. Créée par France Football, la distinction individuelle suprême avait été co-organisée par la FIFA entre 2010 et 2015. Ce vendredi, le groupe Amaury, propriétaire de France Football et de L’Équipe, a annoncé qu’il s’associait à l’UEFA pour remettre ce trophée. Dès 2024, l’instance européenne, va mettre son expertise au service de la construction de la soirée, en invitant les plus grandes stars, mais également en développant la partie commerciale de l’événement. « S’unir pour continuer à grandir, au moment où le Ballon d’Or étend son influence dans le monde« , explique le groupe Amaury dans son communiqué.

A voir aussi : Al-Khelaïfi fier de voir Mbappé sur le podium du Ballon d’Or

Un partenariat dès 2024

« Contrairement à l’accord passé avec la FIFA de 2010 à 2015, le nom du trophée ne change pas, le système de vote non plus : France Football conserve la gestion des votes (100 journalistes internationaux dans l’ordre du classement FIFA pour les hommes, 50 pour les femmes), ainsi que toute la partie éditoriale autour de l’événement. » Dans le communiqué, l’UEFA explique qu’elle va renoncer à sa distinction de meilleur joueur de l’année, décernée depuis 2011. « Nous garderons le trophée du président, celui de meilleur joueur de la Ligue des champions et de meilleur joueur de l‘Euro. Tout le reste sera fait avec le Ballon d’Or« , explique Aleksander Ceferin, président de l’UEFA. Alors que la cérémonie se déroule à Paris depuis 2016, cette dernière pourrait être délocalisée, même si celle de 2024 devrait bien avoir lieu dans la capitale française.