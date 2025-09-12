L’UEFA va se pencher sur les relations entre clubs et sélections

Alors qu’un conflit a éclaté entre le PSG et l’équipe de France, l’UEFA et son département médical vont se pencher sur les relations entre clubs et sélections.

Les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont créé de vives tensions entre le PSG et l’équipe de France ces derniers jours. Rapidement, le club de la capitale avait réclamé, dans un communiqué, un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale : « Le Paris Saint-Germain a adressé un courrier à la Fédération française de Football appelant urgemment à un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif, pour faire de la santé des joueurs et de leur accompagnement médical une priorité absolue. Le Paris Saint-Germain, qui suit médicalement ses joueurs tout au long de l’année et dispose d’informations précises et circonstanciées, avait transmis à la Fédération des éléments médicaux concrets, avant même le début du rassemblement de l’Équipe de France, sur la charge de travail supportable et les risques de blessures de ses joueurs. Le club déplore que ces recommandations médicales n’aient pas été prises en compte par le staff médical de l’Equipe de France ainsi que l’absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales. »

L’UEFA a évoqué l’idée d’un nouveau protocole de coordination

Et comme le rapporte L’Equipe, l’UEFA et son département médical vont se pencher sur les relations entre clubs et sélections. Lors d’une réunion en Albanie pour un comité exécutif, l’instance européenne en a profité pour aborder ce sujet délicat des relations entre les différentes parties. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et celui de la FFF, Philippe Diallo, étaient notamment présents à cette réunion à Tirana. Lors de ces discussions préliminaires, l’UEFA a évoqué l’idée d’un « nouveau protocole de coordination. » Dans les prochaines semaines, « le département médical de l’UEFA entamera un large tour de table afin de faire progresser ce dossier. Il pourrait ainsi être davantage impliqué, à l’avenir, dans les relations entre les différentes entités », rapporte L’E.